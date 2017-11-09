Четверг, 9 ноября 2017

ФСБ возбудила уголовные дела о подготовке теракта и участии в террористическом сообществе в отношении нескольких членов движения “Артподготовка”, сообщает Интерфакс. Как утверждают в спецслужбе, они планировали поджоги зданий и нападения на правоохранителей в ходе акций 5 ноября.

По словам источника агентства, в отношении шести задержанных членов “Артподготовки” и “неустановленных лиц” были возбуждены уголовные дела о приготовлении к террористическому акту (статья 30 – статья 205 УК) и организации террористического сообщества и участии в нем (статья 205.4). Он отметил, что на данный момент двое фигурантов арестованы.

Как сообщил источник, активисты собирались поджечь декорации и сухое сено на Манежной площади в столице, для чего принесли с собой бензин, но были задержаны до того, как им удалось исполнить свой замысел. “Часть подозреваемых намеревалась повредить линии и опоры электропередач в центре Москвы, для чего принесла с собой альпинистское оборудование”, – отметил источник.

5 ноября на Манежной и в других частях Москвы были задержаны 376 человек, из них 49 несовершеннолетних. Часть отпустили без протоколов, но против многих фабриковали дела по части 1 статьи 19.3 (неповиновение законному требованию полицейского) или же части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия).

6 ноября стало известно, что многих задержанных накануне допрашивали в рамках дела по части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму через интернет) и части 3 статьи 212 УК (призывы к массовым беспорядкам). Поводом к открытию дела послужила публикация на telegram-канале “Артподготовки” файлов “Памятка революционера” и “Русская кухня. Азбука домашнего терроризма”. Дело возбудили еще 31 октября, за несколько дней до акции. Оно находится в производстве столичного главка СКР. Отмечалось, что подозреваемых пока нет, расследование ведется в отношении неустановленных лиц.

3 ноября судья Фрунзенского райсуда Саратова Светлана Гоголева арестовала на два месяца активиста “Артподготовки” Сергея Рыжова по подозрению в подготовке теракта. На заседании суда представитель ФСБ заявил, что, по версии следствия, Рыжов планировал совершить теракт 4 и 5 ноября, для чего якобы искал соучастников среди активистов “Артподготовка”. Рыжов был задержан 1 ноября в пригороде Саратова Энгельсе в квартире Федора Мартынова. В четверг Гоголева арестовала Мартынова, подозреваемого по части 1 статьи 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатых веществ).

27 октября Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца активистов “Артподготовки” Юрия Корного и Андрея Кептю по подозрению в терроризме. Согласно фабуле дела, оппозиционеры намеревались при помощи бензина поджечь на Манежной площади Москвы поддоны с сеном, которые остались после прошедшего там фестиваля “Наш продукт”. 12 октября Кептю, Корного и еще троих сторонников “Артподготовки” задержали на Манежной площади. Вечером того же дня их арестовали на 15 суток по части 1 статьи 19.3 КоАП (невыполнение законного требования полицейского).