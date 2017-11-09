Четверг, 9 ноября 2017

И, пожалуй, сегодня стоит начинать расставлять в истории маяки, объясняя самим себе, что все происходившее сто, двести, четыреста лет назад было именно с нами. Для того, чтобы с полным, суверенным правом отвечать всякому – и чужому, и местному – “Не влезай, убьет!”.

Главное свойство Октября – это прекрасно понимают в Штатах – то, что он был нашим. Революция принадлежит России… История России неприкосновенна… Неприкосновенность эта – невозможность ее осуждения кем бы то ни было кроме современного российского общества. На каждую реплику об “ужасах коммунизма”, “катастрофах царизма”, откуда бы они ни доносились, стоит отвечать одно: “Не ваше дело”. Говорить это стоит не только США, но и Украине с Польшей, странам Прибалтики и всем любителям переписывать историю. Любое высказывание о прошлом России со стороны раз за разом должно встречать твердое: “Это – мы, а вам права судить никто не давал”.

Михаил Бударагин, шеф-редактор газеты “Культура”. “Не влезай, убьет!”

Святой схимник перекрестился, достал книгу, развернул – и в ужасе отступил назад и выронил книгу.

- Нет, неслыханный грешник! нет тебе помилования! беги отсюда! не могу молиться о тебе.

- Нет? – закричал, как безумный, грешник.

- Гляди: святые буквы в книге налились кровью. Еще никогда в мире не бывало такого грешника!

- Отец, ты смеешься надо мною!

- Иди, окаянный грешник! не смеюсь я над тобою. Боязнь овладевает мною. Не добро быть человеку с тобою вместе!

- Нет, нет! ты смеешься, не говори… я вижу, как раздвинулся рот твой: вот белеют рядами твои старые зубы!..

И как бешеный кинулся он – и убил святого схимника!

Николай Гоголь. “Страшная месть”