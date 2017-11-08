Среда, 8 ноября 2017

В Ижевске обрушился подъезд девятиэтажного жилого дома. Пять человек, в том числе ребенок и 60-летняя женщина, погибли сообщает Интерфакс. Глава Удмуртии Александр Бречалов ввел в столице республики режим чрезвычайной ситуации.

По словам источника агентства, под завалами могут находиться люди. Поисковые собаки в некоторых местах чувствуют, что кто-то есть, однако голосов пострадавших не слышно.

Двое пострадавших 15-летних подростков были осмотрены врачами и отпущены домой. Третий раненый, спасатель,- госпитализирован с закрытыми переломами пальцев и рваными ранами. Также в больницу доставлена женщина. “У нее шок 1-2 степени, множественные переломы ребер, травма головы”, – сообщили в республиканском центре медицины катастроф.

“Обрушился первый подъезд с 1-го по 9-й этаж многоквартирного дома по улице Удмуртская, 261. Дом панельный, 9-этажный, шестиподъездный”, – сообщили в пресс-службе регионального центра МЧС.

Сообщение от очевидцев об обрушении поступило в 15:45. Местные СМИ сообщают, что обломками завалило магазины, находящиеся на первом этаже дома. На фотографиях разрушенного дома, опубликованных в соцсетях, видно, что на первом этаже здания есть вывеска детского центра.

На месте катастрофы продолжается разбор завалов. Спасатели эвакуировали жителей дома и ведут поисково-спасательные работы.

Разрушены 32 квартиры. В обрушившемся подъезде зарегистрированы 99 человек. В общей сложности в доме проживает около 550 человек.

По предварительной версии, в одной из квартир произошел взрыв бытового газа.