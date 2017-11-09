Четверг, 9 ноября 2017

В российском МИДе пообещали “привлечь к ответственности” французского дипломата Иоанна Барберо, заочно приговоренного в России к 15 годам лишения свободы по обвинению в растлении собственной дочери. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

Барберо в среду объявил о возвращении на родину.

В заявлении МИДа отмечается, что российские власти “находятся в контакте с французской стороной” по поводу Барберо. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что дипломат нелегально выехал из России, что “также является уголовно наказуемым деянием”.

Как сообщает Le Monde, в пятницу на пресс-конференции Барберо заявил, что после побега из-под домашнего ареста находился во французском посольстве в Москве, а затем покинул Россию “своими силами”. По мнению Барберо, Министерство иностранных дел Франции бездействовало и не пыталось его защитить.

Барберо пообещал подать в прокуратуру Парижа жалобу на “насилие” со стороны российских правоохранителей во время и после своего ареста в Иркутске. Также Барберо обвиняет российских силовиков во взломе своего компьютера для получения фотографий его дочери и вмешательстве в частную жизнь из-за распространения этих снимков в интернете.

Барберо был осужден в декабре прошлого года Кировским райсудом Иркутска. Кроме основного наказания ему также запретили на шесть лет заниматься преподавательской деятельностью.

Француза признали виновным по части 4 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего) и частям 2 и 3 статьи 242 УК (распространение порнографии).

Барберо задержали в феврале 2015 года. 71 день он провел в СИЗО, а затем был переведен под домашний арест. Рассмотрение дела в суде началось в июне 2016 года. Процесс проходил в закрытом режиме.

11 сентября 2016 года Барберо бежал из-под домашнего ареста. Электронный браслет с системой слежения некоторое время передавал сигналы из центра Иркутска, затем сигналы перестали приниматься. 16 сентября Барберо объявили в розыск. 21 сентября он сообщил через соцсети, что находится в безопасности.

Барберо – действующий сотрудник Министерства иностранных дел Франции, он возглавлял в Иркутске центр французского языка и культуры “Альянс Франсез”. Однако дипломатической неприкосновенностью он не обладает. Дело в отношении него возбудили после публикации на форуме иркутских родителей фотографии обнаженной дочери Барберо и видеоролика с ней.

В июне 2015 года жена Барберо Дарья сделала официальное заявление о том, что показания ее и ее дочери получены под давлением. “Меня заставили очернить моего мужа и сказать, что он опасен для меня и моей дочери, в обмен на мою свободу”, – заявила она. По словам женщины, следователи манипулировали ее дочерью на допросе. “Во время допросов ей внушали, что, отвечая так, как хочет следователь, она тем самым поможет папе скорее выйти на свободу”, – описывала Дарья допрос дочери. Позже психолог подтвердил, что ответы девочки были получены под давлением и оказались ложными.

Русская жена и дочь Барберо уехали из России, опасаясь за свою безопасность.

В Нанте, на родине Барберо, был создан комитет в его защиту. Под петицией к президентам России и Франции подписались более 1700 человек. В июле 2016 года группа французских депутатов обратилась к президенту и главе МИДа Франции с призывом добиться освобождения Барберо.

Активисты комитета в защиту Барберо считают обвинения вымышленными, основанными на сфабрикованных уликах и подложных документах. Отмечается, что инкриминируемый ему снимок представляет “обычную сцену семейной жизни”. Подчеркивается, что среди изъятых у Барберо более трех тысяч фотографий дочери больше не нашлось ни одной, пригодной для использования в “педофильском” деле.