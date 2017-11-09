Четверг, 9 ноября 2017

СКР открыл дело об умышленном убийстве против жителя взорвавшегося дома в Ижевске Александра Копытова, сообщается на сайте следственного ведомства. Он был задержан в пятницу. Накануне одна из секций дома обрушилась в результате взрыва газа.

По словам Петренко, Копытову вменили часть 2 статьи 105 УК (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом). Ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как утверждается, Копытов вместе с матерью жил в квартире на третьем этаже дома, в которой находился центр взрыва. Согласно фабуле дела, “мотивом преступления явилась личная неприязнь подозреваемого”. Кого именно хотел убить Копытов, не уточняется.

Подозреваемому собираются назначить судебно-психиатрическую экспертизу “в связи с тем, что у следствия имеются сомнения в психическом здоровье Копытова”.

Еще одно дело по факту взрыва открыто по части 3 статьи 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц; до 10 лет). Проходит ли по нему уже кто-либо, неизвестно.

В четверг в Ижевске в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома. Погибли шесть человек, в том числе ребенок и 60-летняя женщина. Пострадали четыре человека: двое 15-летних подростков, женщина и спасатель. МЧС закончило поиск выживших под завалами в пятницу вечером.