Среда, 8 ноября 2017

Фигурант Болотного дела Дмитрий Бученков бежал из-под домашнего ареста в одну из стран Евросоюза и попросил там политического убежища. Об этом сообщает “Настоящее время” со ссылкой на самого эмигранта. Страну своего пребывания Бученков уточнять не стал.

Решение бежать, пояснил эмигрант, он принял, поскольку за полгода процесса в Замоскворецком райсуде Москвы убедился, что его ожидает обвинительный приговор. По словам Бученкова, следователи СКР, занимавшиеся его делом, почти с самого начала поняли, что на фото с Болотной площади изображен не он. “Но задний ход им уже нельзя было давать”, – заметил оппозиционер.

На вопрос о том, как ему удалось пересечь границу, Бученков ответил: “Не я первый и не я последний человек, который в такой ситуации это делает”.

С родственниками, заметил эмигрант, у него сейчас связи нет.

Бученков отбывал домашний арест в своей квартире в городе Апрелевка Наро-Фоминского района Подмосковья. Утром в четверг адвокат активиста Светлана Сидоркина сообщила “Граням”, что на очередное заседание по существу дела ее клиент не прибыл. Между тем на слушания явилась чиновница районной уголовно-исполнительной инспекции ФСИН Наталья Бахарина. Она заявила, что подсудимый уехал в неизвестном направлении, а в его квартире находится семья, которой он еще в конце октября передал ключи, разрешив жить там бесплатно. Ни родственники, ни бюро регистрации несчастных случаев информацию о судьбе Бученкова не предоставили.

После этого помощник замоскворецкого межрайонного прокурора Екатерина Апухтина, поддерживающая обвинение в процессе, потребовала принудительно доставить подсудимого на ближайшее заседание. Судья Лариса Семенова удовлетворила ходатайство, назначив новые слушания на пятницу, 10 ноября.

Как ожидается, теперь Бученкова объявят его в розыск и заочно арестуют.

Сидоркина в беседе с “Гранями” уточняла, что ФСИН разыскивает Бученкова по крайней мере с начала нынешней недели. Самой ей с 6 ноября звонили из тюремного ведомства, пытаясь выяснить, почему телефон ее клиента не отвечает. Адвокат после этого также пыталась связаться с Бученковым по телефону, но безуспешно.

На слушаниях 12 октября судья Замоскворецкого райсуда Москвы Лариса Семенова, которая ведет процесс Бученкова, пыталась ограничить время на предоставление защитой доказательств, и Сидоркина предупредила клиента, чтобы он готовился к прениям. Тем не менее в итоге Семенова продолжила судебное следствие, назначив новые слушания на 25 октября. Заседание 25-го числа, однако, перенесли из-за занятости судьи в другом процессе. С тех пор адвокат с подзащитным не виделась и не разговаривала.

Помещая Бученкова под домашний арест, фсиновцы, вопреки сложившейся практике, не надели ему электронный браслет. Сам эмигрант объяснил “Настоящему времени”, что на момент его перевода под домашний арест в уголовно-исполнительной инспекции свободных браслетов не оказалось.

39-летнему доценту политологии Бученкову были инкриминированы стандартные для Болотного дела часть 1 статьи 318 (применение неопасного насилия к представителю власти) и часть 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках). Как утверждает обвинение, 6 мая 2012-го на Болотной площади Бученков нападал на полицейских и переворачивал уличные туалеты. Всего ему вменили шесть эпизодов – больше, чем другим фигурантам. Потерпевшими по делу проходят семеро: шесть полицейских и сотрудник фирмы “Экоуниверсал”.

Между тем Бученков вообще не участвовал в акции на Болотной площади. 6 мая 2012 года он гостил у родителей в Нижнем Новгороде. Подтверждение этого содержится и в самих материалах дела – показания дорожной системы “Патруль”, зафиксировавшей передвижения его машины, однозначно свидетельствуют, что в Нижний Новгород он отправился 5-го числа, а вернулся в Москву лишь 8-го. На фото с Болотной изображен совершенно другой человек. Кто он, неизвестно.

Бученков был задержан 2 декабря 2015 года и на другой день отправлен в московский СИЗО-5 “Водник”. Там он пробыл 15 месяцев. Лишь 2 марта 2017-го политзека перевели из СИЗО под домашний арест.

При этом еще в самом начале 2016 года по заказу адвоката Сидоркиной была проведена портретная экспертиза, подтвердившая, что Бученков и неизвестный с Болотной – разные лица. Однако СКР упорно игнорировал как результаты этого исследования, так и другие свидетельства непричастности активиста к делу.