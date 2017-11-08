Среда, 8 ноября 2017

Участники программы Высшей школы государственного управления РАНХиГС по подготовке президентского кадрового резерва приняли участие в тренинге в военном тренировочном комплексе “Кубинка” 27 октября этого года… На военном полигоне участники программы прыгали с парашютной вышки, учились стрелять из автоматов и пистолетов, работать с военной техникой и бросать гранаты. В частности, участники тренинга должны были лечь под едущий БТР. Эта часть тренинга оказалась достаточно травматичной, рассказал РБК один из участников. “После парашютов трое уехали домой с травмами ног, один – с больной спиной”, – отметил собеседник РБК. Он добавил, что учебная парашютная вышка рассчитана на “пацанов весом 60-70 кг”, а не на “тех, кто весит около 100 кг каждый”. Назвать конкретную цель военного модуля тренинга он не смог. Второй собеседник РБК… заявил, что обучающихся решили испытать “на военную крепость, на готовность к обороне”. Всего в военном тренинге приняли участие около 40 человек, в том числе депутаты Иван Абрамов (ЛДПР) и Антон Гетта (“Единая Россия”), первый заместитель министра транспорта Евгений Дитрих, заместитель министра строительства Андрей Чибис и заместитель министра культуры Сергей Обрывалин.

РБК

Всех, даже самых старых, жирных,

Давно ушедших на покой,

Сам князь из вотчин их обширных

Железной выудил рукой.

Из них любой когда-то бился,

Ходил за Новгород в поход,

Да конь издох, поход забылся,

И меч ржавел который год.

Но князь их всех лишил покоя -

Чем на печи околевать,

Не лучше ль под стеной псковскою

Во чистом поле воевать?

Уже давно бояре стали

Нелюбы князю. Их мечам,

Доспехам их из грузной стали,

Их несговорчивым речам

Предпочитал людишек ратных

В простой кольчуге с топором -

Он испытал их многократно

И поминал всегда добром!

Во всю дорогу он, со злости

Со всеми наравне гоня,

Не дал погреть боярам кости,

Ни снять броню, ни слезть с коня.

Константин Симонов. “Ледовое побоище”