Среда, 8 ноября 2017

А что касается сексуальных домогательств вообще, то я думаю, что мир всегда стоял на этом… Потому что мужчины должны приставать к женщинам, а женщины должны сопротивляться. Лев Толстой сказал: “Барышни любят, когда их тискают”. Получается, надо подавать в суд на весь мужской пол. Это все нормальная истерия и манипуляция массами… Но на мой взгляд, это как-то несерьезно. Понимаете, мужчина есть мужчина, женщина есть женщина. Слава Богу, мы живем в стране, где политическая корректность не дошла до абсурда. Когда мужчину нельзя называть мужчиной, а женщину женщиной и надо называть их “личность”. По-моему, это аберрация неоконсерваторов-глобалистов, которая губительна для семьи. И вообще для всего.

Андрей Кончаловский, кинорежиссер

- …Моя сука люксембургская ротор из “мерса” вытащила, а мне на пистоняру сейчас ехать… Честно говоря, мне не очень-то и хочется, старичок, на эту пистоняру после сегодняшнего позора… Я вот час назад в расстроенных чувствах отодрал медработника в цэковской поликлинике. Зачем? Во имя чего? Куда качусь?..

- Не могу не поехать, – канючил “блейзер”. – Договорился с бабой, надо ехать. Иначе пострадает моя безупречная репутация.

Вдруг в их угол прибило самого идеологического кащея Какаржевского.

- А вам, Пантелей Аполлинариевич, Никита Андреевич, понравился спектакль?..

- Мне не очень понравился, – сказал “блейзер”. – А вот отцу моему очень понравился. Он остаться не мог, поехал в финскую баню, в эту… ну, вы знаете в какую… у него там встреча с… ну, вы знаете с кем…

Василий Аксенов. “Ожог”