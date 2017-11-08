Среда, 8 ноября 2017

Судья Центрального райсуда Калининграда Владимир Эльзессер арестовал оппозиционера Александра Петровского за сообщения в Telegram. О решении, вынесенном 7 ноября, вечером в среду сообщил “Новый Калининград”.

35-летний таксист Петровский, житель Балтийска, был задержан оперативниками ЦПЭ 5 ноября, в день прошедших по всей стране протестов, на автостоянке. Оппозиционеру вменена часть 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к терроризму через интернет), предусматривающая от пяти до семи лет колонии. Следствие ведет региональное УФСБ.

Спецслужба называет Петровского сторонником “Артподготовки”. Согласно фабуле дела, являясь администратором закрытого telegram-чата “Революция – Калининград”, оппозиционер опубликовал там ряд призывов к протестам. На суде о мере пресечения следователь упоминал в частности фразу “Выдвигайтесь на баррикады” и словосочетание “коктейль Молотова”.

Адвокат Ростислав Куликов настаивал, что фразы, приведенные следователем, вырваны из контекста. Однако Эльзессер аргументы защитника проигнорировал.

29 сентября тот же судья Эльзессер отправил в СИЗО четвертого фигуранта дела “Балтийского авангарда русского сопротивления” Николая Сенцова.

Как рассказал Куликов, Петровского отправили в СИЗО-1 в областном центре. Адвокат готовит апелляционную жалобу на арест своего клиента. Сейчас на защиту Петровского необходимо 80 тысяч рублей. Сбор средств ведется на ВК-странице, которую открыла группа поддержки политзека.

В региональном УФСБ газете отказались пояснить, возбуждены ли подобные дела против других участников чата “Революция – Калининград”.