Бывший активист SERB назвал куратора движения из центра “Э”
Прокремлевское движение SERB курирует сотрудник центра по противодействию экстремизму МВД майор Алексей Окопный. Об этом сообщает телеканал “Дождь” со ссылкой на бывшего члена SERB Олега Чурсина.
Чурсин – бывший полицейский, в МВД занимался подготовкой кадров. Из движения вышел полгода назад, так как разочаровался в их деятельности.
По словам Чурсина, с Окопным контактировал лидер SERB Гоша Тарасевич (Игорь Бекетов). “Бекетов часто упоминал одного из оперативников центра “Э”, фамилия Окопный, – то, что время от времени они получают оперативную премию, согласовывают с ними свои акции, как себя вести, что делать, насколько жестко можно вести себя”, – рассказал Чурсин.
Активисты движения “Солидарность” также считают, что движение SERB курирует центр “Э”. Оперативники центра регулярно появляются на протестных акциях, где наблюдают за участниками и снимают их на камеры. По словам активистов, на акциях, куда приходили боевики SERB, часто видели и Окопного. “Уши центра “Э” тут вполне очевидны”, – сказал участник движения “Солидарность” Денис Юдин.
Именно покровительством со стороны центра “Э” Юдин объясняет и отсутствие уголовного дела об избиении сотрудника полиции. В августе 2016 года на акции “Солидарности” в Москве Тарасевич подрался с полицейским и ударил его в лицо. Активисты просили возбудить дело по данному факту. “Обычно такие действия для оппозиционеров являются предметом возбуждения уголовного дела. Но Красносельское ОВД просто посмеялось над нашими заявлениями”, – отметил Юдин.
Имя Окопного связывают с гибелью Юрия Червочкина. 22 ноября 2007 года 22-летний нацбол из Серпухова был зверски избит бейсбольными битами. 10 декабря он умер в больнице не приходя в сознание.
Окопный, возглавлявший тогда отдел по борьбе с экстремизмом подмосковного УБОПа, неоднократно угрожал Червочкину физической расправой. За несколько часов до нападения Червочкина и его товарища задержали и допрашивали убоповцы, о чем он разместил пост в своем блоге. Выйдя из интернет-кафе, Червочкин позвонил знакомому журналисту и сообщил, что за ним идут четверо, двоих преследователей он опознал как убоповцев.
В декабре 2012 года эти факты впервые прозвучали в судебном заседании. Симоновский райсуд Москвы частично удовлетворил иск Окопного о защите чести и достоинства. Ответчиками выступали другоросс Сергей Аксенов и гражданский активист Павел Шехтман, которые публично говорили о возможной причастности Окопного к убийству Червочкина.