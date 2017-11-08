Среда, 8 ноября 2017

А если посмотреть остальные сюжеты – они все были сделаны под копирку: “блондинка в шоколаде” идет на выборы, хи-хи-хи, ха-ха-ха, когда ждать Ольгу Бузову? Конечно, такие сюжеты насмешливого характера вызывают в том числе и недоверие. Я везде фигурировала не как журналистка, которая работала на “Дожде” почти шесть лет, а как светская львица. Какая светская львица?! Я дома с ребенком, с мужем, уже очень много лет. Проекту “Блондинка в шоколаде” 15 лет. Фотографии, которые показывали по телевизору, – я там даже на себя нынешнюю не похожа. Мне приятно, что меня страна будет видеть вечно молодой, но все-таки это странно.

Ксения Собчак, телеведущая, претендент на пост президента России

Турусина. Ах, не вспоминайте! я теперь…

Крутицкий. А что ж такое! Что не вспоминать-то… У вас в прошедшем было много хорошего. А если и было кой-что на ваш взгляд дурное, так уж вы, вероятно, давно покаялись. Я, признаться вам сказать, всегда с удовольствием вспоминаю и нисколько не раскаиваюсь, что…

Турусина (с умоляющим видом). Перестаньте!..

Крутицкий. …Вы извините, я хотел вам только сказать, что прежде, когда вы вели другой образ жизни, вы были здоровее.

Турусина. Здоровее телом, но не душою.

Крутицкий. Ну, уж этого я не знаю… Вы еще довольно молоды… Вам бы еще можно было пожить как следует.

Турусина. Я живу как следует.

Крутицкий. Ну, то есть рано бы ханжить-то.

Александр Островский. “На всякого мудреца довольно простоты”