Среда, 8 ноября 2017

Судья Фрунзенского райсуда Саратова Светлана Гоголева арестовала на два месяца Федора Мартынова, владельца квартиры, в которой 1 ноября сотрудники ФСБ задержали четырех активистов “Артподготовки”. Об этом сообщает агентство “Свободные новости” со ссылкой на пресс-секретаря суда.

Об аресте ходатайствовал следователь ФСБ. Мартынова подозревают по части 1 статьи 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатых веществ).

1 ноября в городе Энгельс в квартире Мартынова после штурма силовиков были задержаны активисты “Артподготовки” Сергей Рыжов, Дмитрий Пешков, Александр Мололкин и Дмитрий Германов. По официальной версии, в квартире обнаружили тротиловую шашку, несколько бутылок с зажигательной смесью и порошок белого цвета, отмечает агентство.

3 ноября судья Гоголева арестовала на два месяца активиста “Артподготовки” Сергея Рыжова по подозрению в подготовке теракта. На заседании суда представитель ФСБ заявил, что, по версии следствия, Рыжов планировал совершить теракт 4 и 5 ноября , для чего якобы искал соучастников среди активистов “Артподготовка”. Кроме того, Рыжова назвали лидером незарегистрированной партии “Свободные люди”, которая якобы планировала захватить в начале ноября здание правительства Саратовской области, Театральную площадь и почтамт.

Пешкова и Мололкина арестовали на пять суток каждого за мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП). Где находится Германов, не известно.