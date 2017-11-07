Вторник, 7 ноября 2017

Надо понять: почему сегодня для нас так важен опыт русской революции и почему именно ее мы считаем важнейшим событием русской истории?

Историческая проблема России всегда была в том, что она являлась периферией Запада и рассматривалась правящими элитами как приложение к нему.

Семнадцатый год провел ясную черту среди линии правителей России.

По одну сторону те, кто выступал в роли “смотрящих от Запада” за Россией – неважно, либеральные или консервативные формулы они использовали для оправдания своей власти.

По другую сторону – те, кто выступал за особый путь России и ее народов, самостоятельное развитие оригинальных науки, культуры, образования, армии, опирающиеся на широкую народную поддержку.

Единственным антизападным, национально ориентированным правительством в истории России было советское правительство.

Оно воспринимало Запад как врага, как партнера, порой как союзника – но точно не как образец для подражания и уж точно не как “старшего брата”, определяющего экономический, политический и культурный уклад России.

Максим Шевченко, журналист, член Совета по правам человека

За различием акциденций не должно просмотреть поразительное местами сходство субстанций: большевики оказались чрезвычайно злой сатирой на славянофилов… Та русская самобытность, та особенная стать, которой восторгался Тютчев… вряд ли могла бы найти более ревностных и своеобразных сторонников, нежели нынешние хозяева Москвы. Уж чего самобытнее путь, по которому большевики повели Россию… Большевики ушли от гнилого запада еще дальше на восток, чем славянофилы: индусские факиры воспитывают нравственный дух молчанием и умерщвлением плоти; творцы голода и чрезвычаек создали для русского народа такие условия жизни, при которых он не нуждается в добровольном самоистязании; каждый житель советской России ныне тот же индусский факир… Самобытность – хорошая вещь, поскольку ее не подвергают своеобразным опытам reductionis ad absurdum. От дыма той и этой самобытности надо освободиться раз навсегда… Не все в Европе хорошо, об этом что и говорить. Но со всем тем дурным, что в ней есть, у Европы… можно и должно многому поучиться: в результате грозных уроков жизни мы начинаем доходить до азбуки… Никогда не мешает, конечно, повторять азбуку, хотя это скучно. И не азбука ли приводит нас к мысли, что нужно поскорее забыть самую возможность противопоставления двух понятий: Европа, Россия.

Марк Алданов. “Третий Рим и Третий Интернационал” (1919 год)