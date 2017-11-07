Вторник, 7 ноября 2017

На прениях в Грязовецком райсуде Вологодской области представитель обвинения попросил приговорить к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года лидера регионального отделения Партии прогресса Евгения Доможирова. Об этом сообщает “Медиазона” со ссылкой на адвоката активиста Виталия Черкасова.

Доможирова обвиняют в клевете (часть 2 статьи 128.1 УК), публичном оскорблении полицейского (статья 319) и возбуждении ненависти к социальной группе “вологодские сотрудники полиции” (часть 1 статьи 282, единственная среди предъявленных предусматривает лишение свободы – от двух до пяти лет). Активист отказался признавать вину по всем эпизодам.

Дело о клевете против Доможирова было открыто 30 июля 2016 года. Как рассказал Черкасов, Доможиров обвинил прокурора области Александра Гринева в крышевании местной предпринимательницы. Прокурор на это никак публично не отреагировал, а женщина сама подала в полицию заявление на активиста.

В тот же вечер около 22 часов восемь полицейских явились в дом матери Доможирова Галины Александровой в деревне Троицкое Грязовецкого района, где тогда находился ее сын, и заявили, что намерены провести обыск. Александрова потребовала у силовиков документы. В ответ они начали прорываться в дом силой, при этом пенсионерке повредили руку. В итоге, однако, полицейские удалились, так и не попав в дом.

9 августа прошлого года следователь по особо важным делам областного главка СКР Н. Шилов возбудил против Александровой дело. 13 октября матерную брань в адрес полицейского вменили и самому Доможирову, также участвовавшему в конфликте 30 июля. “Экстремистскую” 282-ю статью политику вменили за публикацию в интернете текста и комментариев об этом инциденте, в которых, согласно фабуле дела, содержатся фразы, “унижающие человеческое достоинство по признакам принадлежности лиц к определенной социальной группе”.

30 марта мировой судья судебного участка № 34 города Грязовца Вологодской области признал Александрову виновной в публичном оскорблении сотрудника полиции и приговорил ее к штрафу в размере 6 тысяч рублей.

В заключении эксперта Минюста Алены Красиковой отмечалось, что в словах Александровой “Да пошел ты на хуй” содержатся признаки унижения. В суде эксперт пояснила, что фраза “негативно оценивает личность сотрудника полиции, что свидетельствует о выраженности негативного отношения к нему, превосходства над ним, понижении его социального статуса”. Привлеченные стороной защиты лингвисты пришли к выводу, что заключение Красиковой научно и методически не обосновано. Адвокат Черкасов заявил, что решение мирового судьи будет обжаловано.

Ранее Доможиров был депутатом областного заксобрания. В ноябре 2012 года оппозиционера лишили мандата, после того как он был оштрафован на 20 тысяч рублей по статье 318 УК (применение насилия к представителю власти). Согласно фабуле дела, в октябре 2011-го Доможиров на митинге напал на полицейского. На деле он сам пострадал от полицейского насилия – ему сломали палец на ноге.

В мае 2016 года на Доможирова совершили покушение. Неизвестный несколько раз выстрелил политику в спину из травматического пистолета.

24 мая 2016 года полицейские задержали Доможирова после встречи с местными жителями, выступающими за сохранение парка на Фрязиновской улице. На другой день судья Вологодского горсуда Елена Бахарева арестовала политика на 15 суток. 10 суток он получил по части 2 статьи 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без уведомления), еще 5 – по части 1 статьи 19.3 (неповиновение законному требованию полицейского).