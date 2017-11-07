Вторник, 7 ноября 2017

Мосгорсуд признал экстремистской книгу бывшего замполпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Виталия Гулия “Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника”. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-чиновника Дагира Хасавова.

“Мосгорсуд сегодня удовлетворил частично нашу жалобу, отменил решение Хорошевского районного суда и самостоятельно признал книгу моего доверителя Гулия экстремистской”, – сказал адвокат. Защита намерена обжаловать это решение.

В мае Хорошевский райсуд Москвы удовлетворил просьбу прокуратуры и признал книгу Гулия экстремистской. Минюст внес книгу в федеральный список экстремистских материалов. Апелляционная инстанция Мосгорсуда постановила рассмотреть заново дело о книге Гулия в составе трех судей по правилам первичной инстанции.

28 января в аэропорту Домодедово Гулий был снят с самолета, летевшего в Кишинев, а затем задержан. Позже следствие предъявило ему обвинение по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Гулий находится под подпиской о невыезде.

Поводом к возбуждению дела стала книга Гулия, вышедшая в издательстве “Алгоритм” в 2015 году тиражом 500 экземпляров. 50 из них автор подарил друзьям, еще 400 изъяли следователи. Как утверждалось в заключении психолого-лингвистической экспертизы, в главе “Евреи во власти” присутствуют признаки возбуждения ненависти к этому народу. В то же время авторы исследования отмечали, что побуждений к каким-либо конкретным действиям по мотивам ненависти в тексте нет.

Сам Гулий вину не признает. По информации адвоката, преследование бывшего чиновника начали по доносу сенатора-единороса Франца Клинцевича. Сам Клинцевич, однако, заявил, что доносов на Гулия ни в какие инстанции не писал.

6 мая судья Басманного райсуда Москвы Артур Карпов вернул в прокуратуру дело Гулия. Как пояснил адвокат Хасавов, Карпов потребовал конкретизировать формулировки обвинения, указав на их неопределенность.

Гулию 65 лет. Он родился и до конца 1980-х годов жил на Сахалине. В 1989-м избран народным депутатом СССР, был членом Верховного совета Союза. В 1991-1993 годах – представитель президента России в Сахалинской области. Далее работал на руководящих должностях в администрации президента. Заместителем полпреда Владимира Путина на Дальнем Востоке был в 2000-2001 годах. В дальнейшем значительных постов не занимал.