Вторник, 7 ноября 2017

Тверской райсуд Москвы отказался принять к производству иск политика Алексея Навального к президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает глава юридической службы Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Как отметил Жданов, статья 128 Кодекса административного судопроизводства содержит несколько оснований, по которым иск может быть отклонен. “Сложно сказать, какой пункт выбрала председатель суда (Ольга) Солопова, посмотрим, когда получим определение. Ставлю на то, что вообще написали, что Путин неподсуден никаким судам (нет, ну а что?). В любом случае отказ в принятии незаконен и будем его обжаловать”, – написал Жданов.

Позже пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко сообщила Интерфаксу, что иск отклонен, так как подобные заявления рассматриваются не в административном судопроизводстве. “В принятии административного искового заявления отказано, поскольку оно не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке административного судопроизводства. Из содержания административного искового заявления не следует, что каким-либо образом затрагиваются права, свободы и законные интересы административного истца”, – сказала Дзюрко.

1 ноября Навальный сообщил о подготовке иска к президенту. Политик обвиняет Путина и его помощников в том, что именно по их указаниям мэрии городов отказываются согласовывать встречи кандидата со своими сторонниками, организуемые в формате митингов. “В суде мы представим исчерпывающие доказательства того, как городские администрации по всей стране действуют организованно, синхронно и по явным указаниям из Москвы, – заверил политик. – Потребуем допросить свидетелей-чиновников и будем доказывать, что все эти незаконные указания отданы лично Путиным, никто другой просто не мог это сделать”.

“Да-да, мы знаем все про российские суды, но нам важно действовать строго по закону, – добавил Навальный. – И, если хотите, в лоб. Мы же знаем с вами, кто запрещает эти встречи? Знаем. Вот на него в суд и подаем”.

Сейчас, заметил кандидат в президенты, проведение митингов-встреч стало невозможным. “Каждую неделю мы отправляем около 200 заявок, и везде отказы. Абсолютно незаконные”, – пояснил он.

При этом, добавил Навальный, “не могут чиновники во всех городах начать действовать одинаково незаконно без специальных указаний”. “И нет ни малейших сомнений, что приказ такой отдал лично президент Путин в связи с тем, что он просто боится нашей избирательной кампании, – подчеркнул кандидат. – Никак он не хочет расстаться с комфортной для него мыслью о своих 86 процентах. На самом деле нет у него никакой поддержки в регионах – есть только мыльный пузырь ТВ”.

Что касается встреч с избирателями, добавил политик, то теперь они будут проводиться “на частной земле и в частных помещениях”. Таким образом недавно была проведена встреча в Тамбове, заметил политик. В этой связи он призвал “честных и неробких людей”, владеющих “складами, ангарами, торгцентрами, кинотеатрами и т. д.” вместимостью больше 1000 человек, сдавать эти помещения в аренду своим избирательным штабам для организации собраний.

Навальный не впервые подает в суд на Путина. 11 февраля 2016 года он направил в Тверской райсуд Москвы административный иск к главе государства в связи с распоряжением Путина о выделении холдингу “Сибур” 1,75 миллиарда долларов из Фонда национального благосостояния. Крупный пакет акций холдинга принадлежит зятю главы государства Кириллу Шамалову. Таким образом, заключил Навальный, Путин не предпринял необходимых действий для предотвращения конфликта интересов.

Политик потребовал, чтобы суд, во-первых, признал бездействие Путина нарушающим закон о противодействии коррупции, а во-вторых, обязал главу государства взять самоотвод в решении вопроса о выделении средств “Сибуру” и передать этот вопрос на рассмотрение правительства.

Однако на другой день суд отказал в принятии иска, сославшись на то, что заявление “не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке административного производства”.

После этого Навальный обратился в Конституционный суд. В своем заявлении он указал, что отсутствие в Кодексе административного судопроизводства нормы, устанавливающей порядок обжалования действий и бездействия главы государства, “нарушает конституционное право граждан на судебную защиту их прав”.

Тем не менее КС отказался рассматривать жалобу. В своем определении он указал, что оспариваемые Навальным нормы конкретизируют положения Конституции и имеют целью исключить принятие судом к рассмотрению дел, явно не относящихся к его подведомственности, а стало быть, не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права заявителя.