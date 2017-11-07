Вторник, 7 ноября 2017

Донос на активистов “Свободной Ингрии” Михаила Войтенкова и Эльдара (Ильяса) Миникаева, а также члена Антивоенного комитета Диану Ретинскую, против которых фабрикуют дело о хранении оружия, подал посещающий акции НОД Андрей Б. Об этом сообщает Фонтанка.Ру без ссылок на источники. Полностью фамилия доносчика в публикации не приведена – как утверждается, “по этическим соображениям”.

Днем 5 ноября, пишет издание, Б. позвонил в полицию, сообщил номер и местонахождение принадлежащей Войтенкову Suzuki Jimny и заявил, что в машине находятся оружие и боеприпасы.

Между тем сами Войтенков и Ретинская заметили Фонтанке.Ру, что не знают, кто такой Б.

Газета также пишет, что Б. не впервые доносит полиции на оппозиционеров. Накануне петербургской антикоррупционной акции 12 июня он навел силовиков на Полину Костылеву, тогдашнюю начальницу городского штаба Алексея Навального. 16 июня Смольнинский райсуд города оштрафовал оппозиционерку на 500 рублей по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского).

47-летнего Войтенкова, 27-летнего Миникаева и 48-летнюю Ретинскую задержали на Кирочной улице около 13:40 в воскресенье, когда они пешком возвращались к припаркованной там машине после протестной акции у Смольного. Возле джипа Войтенкова их ожидали четыре-пять силовиков в защитных шлемах, а также оперативники ЦПЭ. Оперативники заявили, что имеют ориентировку на оппозиционеров. Там же на камеру был произведен первый осмотр автомобиля.

Не обнаружив ничего подозрительного, силовики, однако, потребовали от граждан проследовать в отдел. Миникаев и Ретинская ехали туда в полицейской машине, а Войтенков – в собственной, вместе с подсевшим к нему подполковников полиции.

По прибытии в городской ОП-78 активист запер машину и поставил ее на сигнализацию. После этого около часа она оставалась без присмотра, а затем автомобиль досмотрели повторно в присутствии понятых. Тогда из-под водительского сиденья и была изъята граната РГД, а из-под пассажирского – наган. Коктейлей Молотова, о которых первоначально сообщали СМИ, из машины, как позже рассказал Войтенков, не извлекали.

Функционер “Открытой России” Андрей Пивоваров опубликовал фотографию одной из понятых, присутствовавших при досмотре. На снимке, взятом, очевидно, из аккаунта понятой в соцсети, она изображена в полицейском бушлате.

Вечером 5 ноября сообщалось, что Войтенкову, Миникаеву и Ретинской грозит дело о подготовке теракта. Однако, передает теперь Фонтанка.Ру, связать наган и гранату с задержанными силовикам не помогли ни дактилоскопия, ни обыски, проведенные позже дома у активистов.

В итоге дело против оппозиционеров открыли по части 1 статьи 35 – части 1 статьи 222 УК (незаконное хранение оружия группой лиц). Такое обвинение предусматривает до четырех лет колонии.

Во вторник полицейский дознаватель, в производстве которой находится дело, освободила активистов под подписку о невыезде.

Ранее “Телеграф” передавал информацию, которая противоречит сведениям Фонтанки.Ру о доносе. Газета утверждала, что оппозиционерами заинтересовались после сюжета, опубликованного 8 октября в платной версии “Дождя”. Автор – Евгений Баламутенко – изобразил Войтенкова (в сюжете фамилия искажена – Лайтенков) и Ретинскую сепаратистами, которые ненавидят москвичей и добиваются отделения Петербурга от России. Также в кадре был продемонстрирован обрез. На другой день сюжет о “Свободной Ингрии” удалили, – как предполагалось, из-за поступивших жалоб, – а 10-го числа выпустили его исправленную версию, без утверждений о сепаратизме и обреза в кадре.

Между тем после публикации первоначальной версии репортажа, утверждал “Телеграф”, силовики и начали активно изучать в соцсетях страницы Войтенкова и основанные им паблики.