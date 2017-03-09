Вторник, 7 ноября 2017

Статья

Спиной к спине

Антинародные правящие круги, президент-заложник… Раньше были “пещерный антикоммунизм” и “зоологический антисоветизм” – теперь “русофобия”. Видимо, членов Конгресса никто не избирал, они пробрались туда тихой сапой, чтобы вставлять палки в колеса президенту и вредить российско-американским отношениям.

Владимир Абаринов

07.08.2017

Статья

Из сына свин

Защитники Трампа-младшего говорят, что, коль скоро компромата у Весельницкой не было, ничего предосудительного Дональд-сын и не сделал. В том-то и штука, что сделал. Хотел обзавестись компроматом, причем готов был получить его из рук лица, которое он считал представителем правительства России.

Владимир Абаринов

13.07.2017

Статья

Любовь под связями

“Думаю, что не в интересах большинства американского народа доводить до абсурда российско-американские отношения в угоду политическому внутреннему календарю”, – сказал Путин. Но разве не он доводит до абсурда смысл претензий к советникам Трампа? И насчет большинства американского народа он в заблуждении. Большинство – 55 процентов – как раз обеспокоено сообщениями о вмешательстве России в американский избирательный процесс.

Владимир Абаринов

31.03.2017

Статья

Власть темы

Русская тема не закрыта. Она будет еще долго отравлять жизнь Дональду Трампу. Ни он сам, ни его советники просто не умеют себя вести в подобных ситуациях. Никакой контригры они придумать не в силах. В такой ситуации люди, подобные Трампу, начинают действовать иррационально и во вред себе.

Владимир Абаринов

21.03.2017

Статья

Russia хаос

Иногда закрадывается подозрение, что у Кремля и администрации Трампа общий отдел пропаганды. Трамп публикует фотографии лидеров демократов в обществе Путина и Медведева и в своей фиглярской манере требует расследования – Мария Захарова по-нашистски троллит американского посла, о чем с гордостью сообщает в фейсбуке.

Владимир Абаринов

09.03.2017

Когда 18 октября на Валдайском форуме Владимир Путин, отвечая на вопрос о санкциях, заговорил об Уильяме Браудере, он неожиданно дал подсказку спецпрокурору Мюллеру, расследующему “Рашагейт”. Вот цитата:

В основе всех произошедших событий лежит противоправная деятельность целой группы лиц во главе с известным господином, по моему, Браудер его фамилия, который десять лет жил в Российской Федерации в качестве туриста и занимался фактически незаконной деятельностью, скупал акции российских компаний, не имея на это права, не будучи резидентом Российской Федерации, десятки и сотни миллионов долларов выводил за границу, уходил при этом от налогов как в России, так и в Соединенных Штатах. В последние годы, по открытым данным, по американским открытым данным, пожалуйста, посмотрите, компания Ziff Brothers, с которой связан господин Браудер, спонсирует то демократическую партию, то республиканскую в меньшем гораздо объеме. Последний перевод – это в открытых данных – 1 миллион, по моему, 200 тысяч долларов перевели на нужды Демократической партии.

Двумя днями прежде сайт журнала Foreign Policy факсимильно опубликовал 4-страничный документ, с которым адвокат Наталья Весельницкая пришла 9 июня прошлого года на 25-й этаж Трамп-тауэр для встречи с ключевыми фигурами избирательного штаба Дональда Трампа. Трамп-младший, Пол Манафорт и Джаред Кушнер жаждали получить компромат на Хиллари Клинтон. Документ с грифом “конфиденциально” и был, с точки зрения Весельницкой, этим самым компроматом. Редакция утверждает, что получила его от информационного агентства News Front, базирующегося в Крыму и имеющего “эксклюзивный доступ к Весельницкой”.

Текст, переданный Весельницкой, разоблачает “чудовищную по своей глубине, ложную от начала и до конца историю Сергея Магнитского, которую никто никогда в США не проверял на предмет реальности ее существования” (русский вариант приложен к английскому и также опубликован FP). Тем не менее на основании этого, как утверждают авторы документа, обмана Конгресс принял закон о санкциях, ответом на который стал запрет на усыновление российских сирот американцами. Как лоббист отмены закона Магнитского, Наталья Весельницкая взывала к гуманизму собеседников и предлагала размен: снятие запрета на усыновление за снятие санкций.

По словам Весельницкой, Трамп-младший заявил, что к этому вопросу можно будет вернуться после выборов, если его отец станет президентом. Это сообщение, сделанное Весельницкой в интервью агентству Bloomberg, опубликованном 6 ноября, СМИ дружно вынесли в заголовок. Но в нем как раз никакой новости нет.

Она заговорила об усыновлении российских детей и упомянула закон Магнитского. Мне стало ясно, что это и есть ее изначальная цель, а обещания полезной информации – только предлог для встречи. Я перебил ее и уточнил, что мой отец не выборный политик, а частное лицо и что со своими комментариями и тревогами ей следует обратиться к нему, когда и если он получит официальный пост.

Так излагал содержание беседы Трамп-младший в заявлении от 9 июля этого года. Гораздо интереснее то, что Весельницкая в интервью Bloomberg, подтверждая аутентичность документа, говорит, что это плод ее собственных изысканий. Однако с этим плодом знаком президент России, потому что информацию о компании Ziff Brothers он почерпнул именно оттуда. Конфиденциальный документ, в частности, гласит (орфография и пунктуация оригинала):

С конца 1999 года крупнейшим клиентом Браудера становится компания Ziff Brothers Investments, через которую начинается агрессивная скупка акций “Газпром”, по схеме, обходящей законодательный в России запрет на скупки этих акций на внутреннем рынке иностранными компаниями.

Но Весельницкая вряд ли проводила самостоятельное расследование. Сообщение о махинациях Браудера и братьев Зифф без всякого грифа было опубликовано 19 мая прошлого года на сайте Генеральной прокуратуры РФ:

Установлено, что в указанный период времени инвестиционный фонд Зифф Браверс (так!) Инвестментс, являющийся налоговым резидентом США и принадлежащий нью-йоркским миллиардерам братьям Зифф, через сеть более мелких американских и оффшорных компаний заводил денежные средства на счета специально открытых российских юридических лиц, которые впоследствии и скупали акции Газпрома на Санкт-Петербургской и Московской брокерских торговых площадках в нарушение действовавшего в то время Указа Президента РФ “О порядке обращения акций РАО Газпром”.

Как видим, круг замкнулся. Шоу-менеджер Роб Голдстоун, организовавший встречу в Трамп-тауэр по предложению поп-звезды Эмина Агаларова, ничего не напутал: “компромат на Клинтон” исходил от генерального прокурора России Юрия Чайки. Когда Трамп-сын спросил Наталью Весельницкую, имеются ли у нее доказательства того, что средства, выведенные братьями Зифф из-под налогообложения, пошли на финансирование кампании Клинтон, она ответила отрицательно. После этого американские участники встречи потеряли интерес к разговору.

Весельницкая говорит, что готова дать показания Конгрессу, а если потребуется, и спецпрокурору Мюллеру. В таком случае она должна будет указать свои источники. Ведь по ее словам, не Генпрокуратура ей, а она Генпрокуратуре предоставила эту информацию еще в 2015 году.

Что же касается взносов Ziff Brothers в кампанию Клинтон, то они, по открытым данным, составляют скромную цифру – 17 700 долларов. Президент Путин, видимо, не осведомлен о том, что в США корпоративные взносы запрещены, а частные ограничены суммой в 2700 долларов. Когда говорят, что такая-то компания пожертвовала столько-то, имеется в виду, что там пускали шапку по кругу.

Между тем в “Райском досье” – новом масштабном разоблачении Международного консорциума журналистов-расследователей – обнаружились интересные сведения о связях министра торговли США Уилбура Росса с российским бизнесом. Министр через офшоры владеет 31 процентом судоходной компании Navigator Holdings, зарегистрированной на Маршалловых островах, а ее крупнейший деловой партнер – российский нефтехимический холдинг “Сибур”. Сотрудничество с “Сибуром” принесло Navigator 68 миллионов долларов начиная с 2014 года. 48,5 процента “Сибура” принадлежит Леониду Михельсону, 17 – Геннадию Тимченко (оба значатся в санкционном списке США), 3,9 – предполагаемому зятю Путина Кириллу Шамалову. Это на сегодняшний день самая близкая и очевидная связь члена кабинета Трампа с ближайшим окружением президента России.

Уилбур Росс дал уже несколько интервью, в которых говорит одно и то же: что он никогда не скрывал своих инвестиций в Navigator, что не участвовал в принятии решения о договоре с “Сибуром” и не встречался ни с кем из ее руководства, что ни тогда, ни теперь компания не находится под санкциями и, наконец, что он все равно продает свою долю, но не потому, что компания связана с “Сибуром”.

Все это так, да не так. Росс действительно не скрывал своей доли в Navigator и стал членом совета директоров в 2012 году, когда контракт с “Сибуром” уже был подписан. К 2013 году его пакет составил 39 процентов. Он не мог не знать об этом контракте и о том, кто владеет “Сибуром”. В июле 2014 года он сложил с себя полномочия, но только для того, чтобы занять пост вице-президента Bank of Cyprus, где хранились деньги российских олигархов, которые жесточайший кризис мог обратить в пыль. Славящийся как умелый кризисный менеджер, Росс вывел банк из штопора и тем самым спас один из главных инструментов вывода капиталов из России. Место директора Navigator Росс передал верному человеку – Уэнди Терамото, которая управляла его инвестиционной фирмой WL Ross & Co., а теперь служит его советником в Министерстве торговли. Оба поста она оставила через две недели после назначения на госслужбу.

В деловых связях Росса с Россией нет ничего противозаконного, однако они, возможно, объясняют, почему правительство США с такой неохотой вводит в действие закон о санкциях против России и до сих пор не исполнило обещание президента ввести протекционистские тарифы на импорт стали. Тем временем российские производители наращивают свой стальной экспорт в США ускоренными темпами, оставляя без работы американских металлургов, о которых так печется президент Трамп.