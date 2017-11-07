Вторник, 7 ноября 2017

В пяти местностях аннексированного Крыма российские силовики провели обыски в домах крымских татар. О четырех обысках сообщил “КрымSOS”; о пятом позже написали “Крым.Реалии”.

Один из обысков, передает “Крымская солидарность”, прошел в поселке Заречное Симферопольского района у Эльдара Кантемирова. Визитеры изъяли мобильники и ноутбук, после его удалились. Задержан Кантемиров не был.

В Старом Крыму силовики явились к владельцу сети кафе Halal Fast Food Алимдару (по паспорту Руслан) Белялову, ранее оштрафованному за поддержку земляков и освещению событий на полуострове. Как отмечает “Крымская солидарность”, последняя на сегодня встреча объединения, прошедшая в октябре, проводилась именно в Старом Крыму. Из публикации, однако, не понятно, какое именно отношение к этой встрече имел владелец Halal Fast Food.

“Крым.Реалиям” Белялов рассказал, что силовики выломали дверь в его доме. В то же время, добавил он, во время обыска они вели себя корректно.

В постановлении об обыске, предъявленном визитерами, упоминались призывы к экстремизму. Силовики изъяли мобильники; сам Белялов также не был задержан.

Позже, однако, активист обнаружил, что после обыска у него пропали 3 тысячи долларов и 60 тысяч рублей.

Кроме того, были задержаны пять человек, работающих в кафе у Белялова и живущих в одном из домов на его участке: Асан и Алим Зекерьяевы, Ресуль Абдураманов, Мустафа Исаев и Амет Умеров. Документов силовики не предъявили. “Нам ничего не объясняли, ходили с автоматами под дому. Сказали, что потом объяснят”, – рассказывал один из задержанных.

Всех пятерых доставили в райотдел полиции, где потребовали сдать образцы ДНК и отпечатки пальцев.

После 10 утра задержанных отпустили. Один из них рассказал блогеру Абдуллаху Якубову, что в полицейской машине подвергся побоям.

В райцентре Кировское (Ислам-Терек) прошел обыск у председателя регионального меджлиса Экрема Абдульватова. Сам Абдульватов задержан не был.

В Бахчисарае силовики явились к гражданскому активисту Сейтумеру Сейтумерову. В прошлом Сейтумеров получил известность как пейзажный фотограф; после аннексии Крыма он занялся фотофиксацией репрессий против крымских татар. Кроме того, Сейтумеров работает администратором кафе Salaçıq. Владельцем заведения является Марлен (Сулейман) Асанов, месяц назад арестованный по второму бахчисарайскому делу “Хизб ут-тахрир”.

Силовики изъяли у Сейтумерова компьютер, флэшки, ежедневник и книги. Адвоката Эдема Семедляева, прибывшего на обыск, в дом не допустили. Встретиться со своим клиентом юрист сумел, лишь когда того доставили в райотдел полиции. Там, передают “Крым.Реалии”, оперативник ЦПЭ Руслан Шамбазов сфабриковал на Сейтумерова протокол по части 1 статьи 20.3 российского КоАП (публичное демонстрирование экстремистской символики).

Сейтумерову вменили публикацию на своей странице в соцсети символики “Хизб ут-тахрир”. При этом публикация, согласно протоколу, была сделана в 2012 году, то есть до аннексии Крыма.

Из полиции активиста доставили в подконтрольный России Бахчисарайский райсуд. Поддержать Сейтумерова в суд пришли около 100 человек, однако в зал допустили лишь защитницу Лилю Гемеджи, а также жену и близких родственников привлекаемого. Все, кому не удалось попасть в зал, подали в канцелярию суда жалобы.

По итогам разбирательства судья Герман Атаманюк оштрафовал Сейтумерова на 2 тысячи рублей.

Наконец, уже только днем стало известно об обыске у жителя Симферополя Абдурамана Меджитова. Некоторое время его местонахождение оставалось неизвестным. Вскоре, однако, выяснилось, что Железнодорожный райсуд города арестовал Меджитова на 15 суток по обвинению в публикации в соцсети неких видео. Как можно предположить, ему, как и Сейтумерову, вменили часть 1 статьи 20.3 КоАП России.

В четверг Семедляев намерен посетить Меджитова и выяснить ситуацию, а также ознакомиться с постановлением об аресте.

Кроме того, “КрымSOS” в среду опубликовал письмо, некоторое время назад разосланное в оккупационные городские и районные администрации первым замглавы крымского “министерства внутренней политики, информации и связи” Сергеем Зыряновым. В этой бумаге чиновник просит обеспечить “мониторинг и пресечение фактов муниципальных контрактов с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися организаторами массовых протестных мероприятий” и “мониторинг общественных объединений и неформальных сообществ, обладающих сетью территориальных подразделений с общим количеством участников не менее 50 человек”.

Целью Зырянов назвал “анализ общественно-политической ситуации” в “республике Крым”. Данные он попросил прислать к 16 октября, а далее направлять каждый месяц не позднее 20-го числа.

Однако, по мнению “КрымSOS”, действительная цель этих мер – придушить любые проявления гражданской активности на полуострове. В частности, заявляет сайт, инициатива направлена против активистов “Крымской солидарности” и движения Bizim Balalar (кр.-тат. “Наши дети”), которое занимается помощью семьям политзаключенных, а также против блогеров и против бизнесменов, помогающих родственникам политзеков.