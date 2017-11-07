Вторник, 7 ноября 2017

Президент Татарии Рустам Минниханов поддержал обязательное преподавание татарского языка в школах региона. Как передают “События”, в таком ключе он высказался на посвященных этой проблеме слушаниях в Госсовете Татарии.

В начале заседания перед депутатами выступил глава регионального Минобрнауки Энгель Фаттахов. Он фактически повторил положения завизированных им 3 ноября методических рекомендаций, которые вызвали резкую критику прокуратуры. В документе предмет “Родной язык и родная литература” разбит на две части: собственно “Родной язык и родная литература” и “Татарский язык (государственный язык Республики Татарстан)”. В пояснительной записке к рекомендациям говорилось, что как государственный язык татарский обязателен к изучению с 1-го по 9-й классы, а как родной – факультативен.

Такое решение чиновник в своем выступлении назвал “компромиссным”, пояснив, что оно одновременно позволит, во-первых, довести объемы изучения русского языка до рекомендуемых Москвой, во-вторых, обеспечить по желанию родителей изучение родного языка, а в-третьих – сохранить обязательное изучение татарского как государственного, хотя и в меньших объемах.

В последние дни, продолжил Фаттахов, руководство Татарии обсуждало этот вариант с администрацией президента России. Кроме того, глава российского Минобрнауки Ольга Васильева уже выразила готовность поддержать такое решение. Официального письма из федерального министерства в Казани ожидают на следующей неделе.

Минниханов, выступивший следом, заверил, что ни один учитель татарского языка уволен не будет. В конце октября “Idel.Реалии” передавали, что в Казани уже увольняют преподавателей татарского. Прокуратура региона пообещала проверить это сообщение.

Дальнейшие слушания по предложению председателя комитета Госсовета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиля Валеева отложили до завершения всех согласительных процедур с Москвой.

Днем в среду, передает РИА “Новости”, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что вопрос преподавания татарского языка в школах Татарии “безусловно” относится к компетенции региональных властей. Вместе с тем, однако, он напомнил, что глава государства “всегда говорил о добровольной основе изучения национальных языков”.

В своем заявлении, выпущенном в воскресенье, прокуратура Татарии назвала методические рекомендации регионального Минобрнауки “не соответствующими федеральному законодательству”. Сообщалось, что премьер-министру Татарии Алексею Песошину будет внесено представление с требованием немедленно отозвать принятый документ, а чиновников, “допустивших выявленные нарушения законодательства”, привлечь к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура также объявила о проверке по факту подготовки и принятия методических рекомендаций, результаты которой предполагается направить “в уполномоченные следственные органы для принятия решения в рамках уголовно-процессуального законодательства”.

В нынешнем году в ряде регионов Идель-Урала началось наступление на обязательное преподавание национальных языков в школах. В июле Владимир Путин заявил о недопустимости принуждать людей к изучению языков, не являющихся для них родными. Также он поручил Генпрокуратуре проверить, добровольно ли обучение национальным языкам в школах регионов.

После заявления Путина русские шовинисты развернули кампанию против преподавания национальных языков в Татарии, Башкирии и Чувашии; в Башкирии против обязательного изучения государственного языка региона выступили также представители многочисленного татарского меньшинства. Между тем в собственных регионах татарские, башкирские и чувашские активисты начали противодействие политике, которую санкционировал Путин.

17 сентября в Уфе прошел несогласованный митинг за обязательное изучение башкирского языка в школах. Он собрал, по разным оценкам, от 1000 до 2300 человек. Ряд национальных активистов задержали.

Месяцем раньше, в августе, СМИ сообщили о деле по “экстремистской” 282-й статье УК, возбужденном в связи с работой Всетатарского общественного центра. В числе материалов дела – два плаката с пикета в защиту татарского языка, проведенных ВТОЦ 21 февраля 2015 года. На одном плакате была помещена дословная цитата из выступления первого вице-премьера Игоря Шувалова: “Каждый проживающий в Татарстане должен говорить по-татарски вне зависимости от национальности”. Другой плакат гласил: “Требуем отставки злостных нарушителей Конституции РТ! Они не знают татарский язык – государственный язык РТ!”. Ниже были приведены имена и должности чиновников, вызвавших недовольство активистов. В их числе оказался и нынешний премьер Песошин, на тот момент первый вице-премьер.

Также в деле присутствует резолюция научно-практической конференции по случаю Международного дня родного языка, прошедшей в Казани 19 февраля 2016 года. Участники мероприятия отметили уязвимое состояние татарского языка в регионе и потребовали от властей принять ряд мер в его защиту. Кроме того, они решили сообщить в ООН и ПАСЕ о нарушении прав татар на использование родного языка, в частности в сфере образования, для включения этих сведений в ежегодные доклады о соблюдении прав коренных народов.

В середине января нынешнего года президиум ВТОЦ направил депутатам разных уровней обращение о необходимости сделать татарский единственным государственным языком региона.