Вторник, 7 ноября 2017

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отказал полиции в аресте другоросса Игоря Щуки, задержанного накануне за попытку поджога памятнику Борису Ельцину. Об этом сообщается на ВК-странице “Другой России”.

Судья указал, что статья 108 УПК (заключение под стражу) не предусматривает ареста для подозреваемых или обвиняемых в преступлениях небольшой тяжести, то есть таких, за которые УК предусматривает не более трех лет колонии. Именно к этой категории составов относится вмененный Щуке вандализм по мотивам политической ненависти (часть 2 статьи 214 Уголовного кодекса).

Тем не менее полицейские не освободили задержанного под подписку о невыезде, а вернули в городской ОП-9. Там против него фабрикуется административный протокол. Как предполагают в “Другой России”, для Щуки хотят добиться административного ареста, чтобы, пока он находится в спецприемнике, обжаловать отказ в отправке в СИЗО.

Атака на памятник Ельцину, установленный у Ельцин-центра в Екатеринбурге, была совершена в 5:20 утра 7 ноября, в день 100-летия Октябрьского переворота. Щука приблизился к монументу примерно на 10 метров, достал из пакета коктейль Молотова, поджег и метнул в статую. Затем он попытался убежать от охранников, но был задержан. Прибывшая полиция доставила другоросса в ОП-9; позже туда к нему прибыла назначенный адвокат.

Сам памятник не пострадал, следы возгорания остались только на постаменте.

Щуке 30 лет, он уроженец и гражданин Белоруссии. В сентябре 2009-го вместе с коллегой по НБП Татьяной Харламовой был осужден в Хабаровске к 10 месяцам колонии за проведенную в этом городе годом раньше акцию прямого действия против передачи Китаю трех российских островов на Амуре. Нацболов объявили виновными по части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды), части 2 статьи 282.2 (участие в деятельности экстремистского сообщества) и статье 319 УК (оскорбление представителя власти).

Весной 2014-го Щука участвовал в захвате Крыма, а далее отправился в Донбасс. В мае того же года другоросс, живший тогда в пгт Беленькое, пригороде Краматорска, называл себя в интервью “Радыё Свабода” полевым командиром и утверждал, что имеет в подчинении вооруженных боевиков. Среди прочего Щука заявлял: “Мы (другороссы. – Ред.) поехали в Симферополь и помогали там так называемым вежливым людям. Потом поехали в Донецк, там штурмовали ОГА, СБУ. После того как там какое-то правительство сформировалось, мы поехали в Краматорск”.

При этом в “Другой России” утверждали, будто Щука в Донбассе “в качестве блогера освещал события”.

Осенью 2014 года стало известно, что против Щуки в Белоруссии открыто дело за его участие в войне на Украине.

После возвращения в Россию лимоновец продолжил участвовать в акциях своей партии.