Понедельник, 6 ноября 2017

Ведь “советский проект”, родившись в дни государственного переворота в Октябре 1917 года… обеспечил победу над нацизмом… превратил некогда страну “второго эшелона развития” в одну из двух мировых сверхдержав, первым вывел гражданина СССР в космос… Мы спросили наших молодых коллег, как они думают, за кого в годы революции и Гражданской войны сражались их предки? Около 60% сказали, что за красных, еще четверть – что за белых… Мы спросили также, а за кого бы сражались они сами, если бы им довелось жить в ту эпоху? Ответ… оказался зеркальным: около 60% готовы были поддержать белых… “Белые в отличие от красных выступали за порядок и легитимную власть, за суверенитет и территориальную целостность страны, за сохранение веры предков” – таковы были ответы большинства наших респондентов. Похоже, как раз на основе этих ценностей сегодня и формируется понимание того, что революция – это все-таки не наш выбор.

Владимир Рудаков, главный редактор журнала “Историк”

Сначала Димка изображал разведчика… Потом, сообразуясь с результатами разведки, высылал в дело конницу и с визгом врубался в самую гущу репейников и чертополохов, которые геройски умирали, не желая, даже под столь бурным натиском, обращаться в бегство.

Димка ценит мужество и потому забирает остатки в плен. Затем… он обращается к захваченным с гневной речью:

- Против кого идете? Против своего брата рабочего и крестьянина?

Генералы вам нужны да адмиралы…

Или:

- Коммунию захотели? Свободы захотели? Против законной власти…

Это в зависимости от того, командира какой армии в данном случае изображал он, так как командовал то одной, то другой по очереди.

Аркадий Гайдар. “Р.В.С.”