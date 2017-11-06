Понедельник, 6 ноября 2017

Минкомсвязи внесло в правительство подзаконные акты по так называемому “закону Яровой”, регламентирующие его исполнение в части хранения трафика операторами связи. Об этом заявил глава ведомства Николай Никифоров, сообщает Интерфакс.

“Проект постановления правительства мы внесли в аппарат правительства, сейчас оно должно пройти определенные процедуры”, – сказал министр. – Проект постановления подразумевает, что с 2018 года сроки хранения трафика – один месяц и постепенное возрастание сроков до шести месяцев, что подразумевается в базовом законе”.

Хранение данных в соответствии с “законом Яровой” приведет к резкому увеличению затрат операторов связи. Поэтому Российский союз промышленников и предпринимателей и ряд ведомств предлагали смягчить его формулировки или отложить вступление закона в силу. Однако 19 июля стало известно, что правительство дало отрицательный отзыв на законопроект об отсрочке на пять лет вступления в силу “закона Яровой”. Там посчитали, что закон предусматривает достаточно возможностей для его поэтапного введения.

Между тем 24 июля Институт исследования интернета сообщил, что Евросоюз может оштрафовать российских операторов связи на сумму до 45 миллиардов рублей из-за нарушения “законом Яровой” нового европейского регламента защиты данных, который вступит в силу в мае 2018 года. Кроме того, за нарушение регламента Евросоюз может исключить Россию из списка стран с адекватным уровнем обработки данных. В таком случае будет затруднен обмен данными между российским провайдерами и их европейскими партнерами.