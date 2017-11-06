Понедельник, 6 ноября 2017

В Екатеринбурге после атаки на памятник первому президенту России Борису Ельцину задержан активист “Другой России” Игорь Щука. Об этом сообщает в своем блоге член исполкома партии Александр Аверин.

“В годовщину столетия революции в Екатеринбурге неизвестные, похожие на нацболов, провели акцию у стен Ельцин-центра. Неизвестные облили бензином монумент экс-президенту РФ Борису Ельцину, расположенный у входа в центр, и подожгли его, – написал Аверин. – 23 апреля, в день 10-летия смерти Бориса Ельцина, активисты партии “Другая Россия” вывесили баннер “Ельцин, гори в аду!” на здании Ельцин-центра. Нацболы потребовали эксгумации тела Бориса Ельцина. В русской земле нет места для чудовища, разрушившего страну и ограбившего целое поколение наших граждан”.

Позже Аверин сообщил о задержании Щуки. “Против него собираются применить 214-ю статью УК (вандализм), – написал в твиттере Аверин.

Как сообщили “Граням” очевидцы происшествия, другоросс приблизился к памятнику примерно на 10 метров, достал из пакета некий предмет, возможно, бутылку с зажигательной смесью, поджег и бросил ее. Затем активист попытался убежать от охранников. Сам монумент не пострадал, следы возгорания остались только на постаменте.

Руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых подтвердил, что дело было возбуждено по части 2 статьи 214 (вандализм по мотивам политической ненависти, до трех лет лишения свободы). “С места происшествия следственно-оперативная группа полиции изъяла ряд вещественных доказательств, в том числе фрагменты осколков разбившейся бутылки, в которой находилось воспламеняющееся вещество”, – отметил Горелых. Подозреваемый находится под стражей.

В пресс-службе Ельцин-центра сообщили, что нападение произошло в 5:20 (3:20 мск). “Мужчина, находившийся в непосредственной близости к памятнику первому президенту, поджег содержимое пакета, который находился у него в руках. Охрана Ельцин Центра оперативно пресекла противоправные действия. Впоследствии экипаж дежурной части отдела полиции №14 УМВД г. Екатеринбурга задержал мужчину, совершившего поджог”, – говорится в пресс-релизе.

Щуке 30 лет, он уроженец и гражданин Белоруссии. В сентябре 2009-го вместе с коллегой по НБП Татьяной Харламовой был осужден в Хабаровске к 10 месяцам колонии за проведенную в этом городе годом раньше акцию прямого действия против передачи Китаю трех российских островов на Амуре. Нацболов объявили виновными по части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды), части 2 статьи 282.2 (участие в деятельности экстремистского сообщества) и статье 319 УК (оскорбление представителя власти).

Весной 2014-го Щука участвовал в захвате Крыма, а далее отправился в Донбасс. В мае того же года другоросс, живший тогда в пгт Беленькое, пригороде Краматорска, называл себя в интервью “Радыё Свабода” полевым командиром и утверждал, что имеет в подчинении вооруженных боевиков. Среди прочего Щука заявлял: “Мы (другороссы. – Ред.) поехали в Симферополь и помогали там так называемым вежливым людям. Потом поехали в Донецк, там штурмовали ОГА, СБУ. После того как там какое-то правительство сформировалось, мы поехали в Краматорск”.

При этом в “Другой России” утверждали, будто Щука в Донбассе “в качестве блогера освещал события”.

Осенью 2014 года стало известно, что против Щуки в Белоруссии открыто дело за его участие в войне на Украине.

После возвращения в Россию лимоновец продолжил участвовать в акциях своей партии.

В ночь на 24 августа 2012 года неизвестные облили краской памятник Ельцину, а также сбили несколько букв на постаменте. Муниципальные службы города не смогли отмыть скульптуру. Краска оказалась штемпельной, одной из наиболее стойких. Она глубоко проникла во мрамор, хотя он был покрыт защитным веществом. Дальнейшие работы по очистке памятника проводил Ельцин-центр, собственник памятника, потратив на это 2,4 миллиона рублей.

Полиция объявила вознаграждение за информацию о вандалах. Сначала в областном главке МВД заявили, что монумент осквернили бывшие нацболы. Однако затем это сообщение не подтвердилось. В середине сентября 2012 года начальник управления МВД по городу Игорь Трифонов заявил, что сотрудники екатеринбургской полиции определили круг людей, которые могут быть причастны к осквернению памятника. Трифонов отказался сообщить подробности, ссылаясь на тайну следствия. Позже сообщений о ходе расследования не поступало.

Памятник был торжественно открыт 1 февраля 2011 года – в 80-ю годовщину со дня рождения первого президента. Эту должность Ельцин занимал с 12 июня 1991 года по 31 декабря 1999 года.