Понедельник, 6 ноября 2017

Против Альберта Бегидова, осужденного к 12 годам 1 месяцу строгого режима по делу о нападении в 2005 году вооруженного подполья на Нальчик, за две недели до окончания срока открыли новое дело. Об этом сообщает правозащитный центр “Мемориал” со ссылкой на Вячеслава Бегидова, отца заключенного.

35-летний Бегидов отбывает срок в ИК-27 в поселке Лесной Верхнекамского района Кировской области. Согласно приговору он должен освободиться 12 ноября.

Между тем 29 октября старший следователь Омутнинского межрайотдела управления СКР по Кировской области майор юстиции Михаил Телицин открыл против Бегидова дело по части 2 статьи 321 УК (дезорганизация работы колонии с применением неопасного насилия ко фсиновцу), предусматривающей до пяти лет заключения. Согласно фабуле дела, 25 октября Бегидов напал на оперативника кировской ИК-6 в поселке Восточный Омутнинского района капитана внутренней службы Е. Прошкина, причинив силовику физическую боль.

Бегидов отрицает факт нападения. Он предложил просмотреть записи камер видеонаблюдения, однако фсиновцы заявили, что камера в момент, когда якобы произошел инцидент, не работала.

Где сейчас находится Бегидов, в публикации не уточняется. Не исключено, что его уже отправили в СИЗО, или в ПФРСИ (помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора), которые имеются в некоторых колониях.

Также не поясняется, что Прошкин делал в колонии, расположенной в соседнем районе.

Следователь Михаил Телицин. Фото: omvesti.ru

Бегидов – житель аула Кенже в черте Нальчика. Как сообщало “Радио Свобода” со ссылкой на мать заключенного Хафисат Бегидову, в 2005 году он работал в киоске мобильной связи; посещал мечеть, однако радикальных взглядов не высказывал. Накануне атаки на Нальчик, 12 октября, он позвонил матери и сообщил, что заночует у ее сестры, живущей в самом городе.

При каких обстоятельствах Бегидов присоединился к участникам нападения и на какой именно объект направился, “Радио Свобода” не поясняла. В этой же публикации, однако, говорилось, что старшему брату заключенного, Артуру Бегидову, который также получил срок по делу, знакомый предложил помочь на “разборках с какими-то людьми”, а когда тот приехал по названному адресу, собравшимся начали раздавать оружие. Артур Бегидов попытался отказаться, но командир отряда пригрозить убить его и расправиться со всей его семьей. Группа направилась к погранчасти; Артур Бегидов, управлявший машиной, намеренно сделал так, чтобы она застряла. Когда отряд пересел в другой автомобиль, старший Бегидов оставил автомат в застрявшей машине.

Между тем Альберт Бегидов в своих показаниях на суде отмечал, что никаких действий во время атаки предпринять не успел. Только выйдя из машины, он сразу попал под автоматную очередь, получив сквозную рану плеча, ранение в губу по касательной, а также ранение пальца. Бегидова отвезли в больницу, однако оттуда прямо из-под капельницы забрали в 6-й горотдел милиции. Медики пытались возражать, однако силовики настояли на своем. Забрав Бегидова, они бросили его на пол машины голым и принялись избивать.

Избиение продолжилось в отделе. У Бегидова разошлись швы, и он начал терять кровь. Его отвезли в СИЗО. Там работал знакомый врач Бегидова. Он хотел помочь, но силовики запретили, заявив, что раненый должен умереть. Медик, однако, при свечах наложил швы, а затем Бегидова увезли в больницу регионального УФСИН. Там он провел месяц, после чего его вернули в СИЗО, где избиения продолжились. При этом силовики били заключенного по лицу так, чтобы швы на губе разошлись, а рану на плече бередили дулом автомата. По словам матери заключенного, избивали Бегидова каждый день.

Если старший брат на слушаниях по существу дела частично признал вину, то Альберт Бегидов заявил о полной невиновности. Как передавал “Кавказский узел”, 19 декабря 2013-го, выступая с последним словом, он подчеркнул, что оказался на месте атаки “по независящим от него обстоятельствам”. “Если бы от меня что-то зависело, я бы сделал все, что мог, чтобы никто не погиб, чтобы ни одна мать не потеряла сына. Но если даже суд считает, что я в чем-то виноват, я заплатил за это восемью годами тюрьмы”, – заметил Бегидов.

В ходе атаки на Нальчик, состоявшейся 13-14 октября 2005 года, погибли 35 правоохранителей и военных, 15 гражданских лиц и 95 членов подполья. Процесс в Верховном суде Кабардино-Балкарии продолжался с 2008-го. Первоначально в деле было 58 обвиняемых, однако один из них – Мурадин Карданов – умер от туберкулеза в 2010 году, до окончания разбирательства.

Приговор по делу был вынесен 23 декабря 2014 года. Пятеро фигурантов получили пожизненные сроки, еще троим дали до 8 с половиной лет и освободили после оглашения приговора, так как эти сроки они уже отбыли в СИЗО. Остальные 49 фигурантов получили от 10 до 23 лет строгого режима. Альберту Бегидову дали 12 с половиной лет, а Артуру Бегидову – 15 лет строгого режима.

28 января 2016-го Верховный суд России незначительно уменьшил сроки большинству осужденных. В частности, Альберту Бегидову сократили срок на пять месяцев. Все пять приговоров к пожизненному заключению были оставлены в силе.

В разные годы в ЕСПЧ рядом осужденных по делу была направлена масса жалоб на пытки, несправедливое судебное разбирательство и ряд других нарушений прав.

Один из фигурантов – Сергей Казиев, получивший 14 с половиной лет строгого режима, – умер в августе 2015 года в нальчикском СИЗО-1 вскоре после выхода из голодовки.

В ночь на 19 июня 2016 года в ИК-7 в Комсомольске-на-Амуре умер другой фигурант – Мурат Каширгов, получивший срок 16 лет 3 месяца. Причиной смерти 38-летнего заключенного фсиновцы назвали сердечную недостаточность. Как утверждалось, Каширгов умер в карцере (возможно, имеется в виду ШИЗО – карцеры существуют в следственных изоляторах, но не в колониях), где содержался с самого прибытия в ИК-7.

В октябре прошлого года стало известно, что в Кировской области умер Амур Хакулов, осужденный к 20-летнему сроку. Покойный страдал хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии и содержался не в колонии, а в ЛИУ-12 в Кирово-Чепецке. Даже фсиновские медики рекомендовали освободить больного. Однако Кировский облсуд в июне 2016-го ходатайство Хакулова отклонил.

В июле нынешнего года стало известно, что в ЕПКТ ИК-31 в Красноярске подвергали жестоким пыткам Хасанби Хупсергенова, получившего 12 с половиной лет.

Позже в том же месяце появилась информация, что в ИК-6 “Черный лебедь” в Соль-Илецке, Оренбургская область, пытают пожизненного осужденного Расула Кудаева.