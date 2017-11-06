Понедельник, 6 ноября 2017

В московском ОП “Марьина Роща” силовики незаконно удерживают семерых граждан, доставленных с акции 5 ноября, хотя 48-часовой срок задержания, допустимый без санкции суда, у них уже истек. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на одного из находящихся в отделе.

При этом силовики прямо заявляют, что в суд задержанных повезут только в среду, а ближайшую ночь, как и две предыдущие, им предстоит провести в отделе.

Всем семерым находящимся в “Марьиной Роще” вменяется часть 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского), предусматривающая до 15 суток ареста.

Это не единственный в Москве случай подобного рода. Еще ряд граждан, у которых также истекли 48 часов задержания, находятся либо под охраной полиции в Тверском райсуде, либо в автозаках у здания этого суда. Некоторые из доставленных в здание закованы в наручники. Требования защитников освободить задержанных силовиками игнорируются.

Между тем РБК передает, что участники чтений Адама Смита, которые были схвачены на севере Москвы и две ночи провели в ОП “Хорошевский”, освобождены из здания Пресненского райсуда по истечении 53 часов с момента задержания, то есть на пять часов позже предельного срока. Другая группа участников, доставленная в ОП “Аэропорт”, вышла на свободу еще поздно вечером 5 ноября после допросов следователями СКР по делу о призывах к терроризму и массовым беспорядкам.

В протестах, прошедших в воскресенье, слушатели чтений Адама Смита участия не принимали. Между тем в протоколах, оформленных в “Хорошевском”, утверждается, будто все задержанные были одеты в майки с агитацией за кандидата в президенты Алексея Навального и выкрикивали лозунги. “Но у нас есть видео, фото и показания свидетелей, которые говорят, что никаких лозунгов не было, все спокойно выполнили требования полицейских (предъявили документы, показали сумки), прошли в автобус без сопротивления и в майку “Навальный” был одет только один”, – заметил РБК адвокат “Открытой России” Артур Шаповалов.

Всего по состоянию на середину дня 6 ноября в отделах полиции оставались 87 задержанных. За вторник, по информации корреспондента “Граней”, в Тверском райсуде были рассмотрены дела примерно 55 граждан, которым вменялась часть 1 статьи 19.3 КоАП. Большинству дали 14-15 суток, двоим – 10, одному – 8. В частности, по 14 суток получили отставной полковник Михаил Шендаков и известный в среде шовинистов блогер, бывший спецназовец Андрей Кунаев (Доктор Линч). Шендаков 4 ноября выступал на согласованном Русском марше имперцев у метро “Щукинская”. Полковника пытались схватить уже сразу после этого выступления. 5-го числа его задерживала на Пушкинской площади спецгруппа в масках.

Известный гражданский активист Виктор Капитонов, имеющий инвалидность, оштрафован по этому же обвинению на 1000 рублей. Рассмотрение протокола в отношении прибывшего из Саратова активиста анархо-националистического движения “Народная воля” Андрея Марцева отложено на 13 декабря, а сам он освобожден. Как предполагает ОВД-Инфо, перенос разбирательства связан с тем, что Марцев является членом участковой избирательной комиссии и для рассмотрения его дела необходима санкция прокурора региона.

Тем временем Мещанский райсуд оштрафовал активистку “Артподготовки” Надежду Петрову на 2500 рублей по части 2 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти). Как утверждается в протоколе, Петрова материлась и “оскорбительно приставала” к людям.

В числе граждан, арестованных Тверским райсудом на 15 суток, – доставленный из ОП “Тверской” Максим Шатровский. В воскресенье сообщалось, что против двух граждан по фамилии Шатровский – отца и сына, – доставленных в этот отдел, намереваются открыть дело по статье 318 УК (применение насилия к представителю власти). Однако, сообщает корреспондент “Граней”, в итоге дело было открыто только против отца – 48-летнего Вячеслава Шатровского.

Во вторник днем СКР, не называя имени и фамилии Шатровского-старшего, официально объявил об открытии против него дела по части 1 статьи 318 (применение неопасного насилия; до пяти лет колонии). По утверждению ведомства, подозреваемый находясь “вблизи проведения митинга”, при проверке документов нанес полицейскому удары в голову, чем “причинил телесные повреждения”. СКР заявлял, что будет настаивать на аресте подозреваемого и суд должен пройти уже 7 ноября. Однако информации о слушаниях до сих пор не поступало.

Накануне в Петербурге прошли суды над гражданами, не принимавшими участия в протестах, а пришедших вечером 5 ноября на Фестиваль света, который проводился на Дворцовой площади. Всего полицейские задержали там восемь человек; троих вскоре отпустили из городского ОП-10 без протоколов, остальным вменили часть 1 статьи 19.3 КоАП. Невский райсуд арестовал одного из задержанных на 10 суток, другого – на 8, еще двоих – на 5. Сколько дали пятому задержанному, информации нет.