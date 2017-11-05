Воскресенье, 5 ноября 2017

В Москве в связи с протестами 5 ноября открыто дело по части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму через интернет; от пяти до семи лет колонии) и части 3 статьи 212 УК (призывы к массовым беспорядкам; до двух лет). Об этом сообщает в своем telegram-канале функционерка “Открытой России” Полина Немировская.

Первоначально, в воскресенье вечером, ОР передавала, что дело квалифицировано по статьям 30 – 205 (подготовка теракта) и 30 – 212 УК (приготовление к массовым беспорядкам). “Бумаги никакие смотреть не давали, приходилось адвокату косить глазами, – объяснила появление ошибочной информации Немировская. – Сейчас он посмотрел нормально и сообщил, в чем конкретно там дело”.

Поводом к открытию дела послужила публикация на telegram-канале “Артподготовки” файлов “Памятка революционера” и “Русская кухня. Азбука домашнего терроризма”. Дело возбудили еще 31 октября, за несколько дней до акции. Оно находится в производстве столичного главка СКР. Подозреваемых пока нет – расследование ведется в отношении неустановленных лиц.

В воскресенье по делу были допрошены в статусе свидетелей либертарианцы – участники чтений Адама Смита, доставленные в ОП “Аэропорт”. При этом задержанные не принимали участия в протестах, а были схвачены, когда вышли пообедать; сами же чтения проходили на севере столицы в районе, удаленном от центра.

Следователи СКР, прибывшие в отдел, спрашивали у граждан, пользуются ли те интернетом и соцсетями, видели ли они ролики лидера “Артподготовки” Вячеслава Мальцева на youtube-канале движения и читают ли telegram-канал “05/11/17″. Также чиновников интересовало, знакомы ли задержанные лично с Мальцевым и сопредседателем Партии националистов Иваном Белецким. Кроме того, следователи выясняли, как задержанные понимают слово “революция”. Еще один вопрос касался наличия у допрашиваемых кредитных банковских карт.

Один из задержанных, блогер Михаил Светов, сообщал в своем твиттере из “Аэропорта”, что следователь угрожает участникам чтений Смита заключением в СИЗО. В допуске адвоката гражданам первое время отказывали. У самого Светова адвоката удалили, причем высказывали по адресу юриста угрозы. Ранее сообщалось, что вместе со следователями в отдел явился и оперативник ЦПЭ.

От дачи показаний блогер отказался, сославшись на статью 51 Конституции.

Поздно вечером всех задержанных освободили, хотя первоначально обещали задержать на срок до 48 часов.

Как передавало ОВД-Инфо, допросы по этому же делу чиновники СКР провели и в ОП “Академический”. При этом сообщалось, что далее задержанных ожидает общение с сотрудником ФСБ.

Всего же из более чем 20 отделов полиции, в которые доставили задержанных в воскресенье, следователи СКР побывали как минимум в 11. По неподтвержденным данным, граждан допрашивали также как свидетелей по делу самого Мальцева, который обвиняется по части 1 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму).

Накануне сообщалось, что против двух доставленных в ОП “Тверской” – отца и сына по фамилии Шатровские – открывают дело по статье 318 УК (применение насилия к представителю власти), а самих Шатровских оставляют в отделе на ночь.

Кроме того, в ОП “Якиманка” у одного из граждан, который вел стрим-трансляцию сначала с Манежной площади, а после задержания – из автозака, якобы нашли наркотики. Между тем задержанный страдает эпилепсией и наркотики ему категорически противопоказаны. В дальнейшем ОВД-Инфо сообщило о возбуждении дела по статье 228 УК (незаконный оборот наркотиков). Из публикаций сайта, однако, не понятно, открыто ли оно в связи с “находкой” наркотиков в “Якиманке” или же по какому-либо иному факту.

Всего на Манежной и в других частях Москвы были задержаны 376 человек, из них, по предварительным данным, 49 несовершеннолетних. Известно, что из ОП “Замоскворечье” всех отпустили без протоколов после допроса чиновниками СКР. Между тем в других отделах против граждан фабриковали дела по части 1 статьи 19.3 (неповиновение законному требованию полицейского) или же части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия).

Как минимум в трех отделах – “Пресне”, “Красносельском” и “Арбате” – у задержанных собирали образцы эпителия.

При доставке в ОП “Головинский” полицейские применили силу к несовершеннолетним. Один из задержанных при этом сильно кричал.

Среди доставленных в ОП “Дорогомилово” оказались двое граждан Украины. Их, как сообщалось после 20:30, увезли из отдела в неизвестном направлении, забрав при этом документы.

По состоянию на 2:35 понедельника в отделах полиции оставались 106 человек, то есть больше четверти задержанных. За ночь и утро часть граждан отпустили; число задержанных на 13:18 понедельника ОВД-Инфо оценивает как минимум в 87 человек.