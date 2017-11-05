Воскресенье, 5 ноября 2017

Наурский райсуд Чечни назначил президенту Ассамблеи народов Кавказа Руслану Кутаеву, осужденному к 3 годам 10 месяцам общего режима по сфабрикованному делу о наркотиках, год административного надзора по выходе из колонии. Об итогах заседания, прошедшего 3 ноября, в понедельник сообщают “Кавказ.Реалии” со ссылкой на представителя Ассамблеи в Швейцарии Давида Гочечиладзе.

Срок заключения Кутаева истекает около 20 декабря. В течение последующего года активисту не разрешается покидать пределы своего района, посещать массовые мероприятия, так же как рестораны и кафе, и выходить из дома с 10 вечера до 6 утра. Кроме того, ему предписано раз в месяц отмечаться в полиции.

По утверждению Гочечиладзе, после освобождения жизнь общественника будет в большей опасности, чем теперь, когда он заключен в колонии.

Кутаеву 60 лет. В 1993-м он основал Партию национальной независимости Чечни, поддерживавшую президента Джохара Дудаева. В сентябре 1996 – январе 1997 года – вице-премьер Чечни в коалиционном кабинете Аслана Масхадова. Участвовал в президентской компании Масхадова; после его победы на выборах – помощник президента по особым поручениям и вице-премьер по связям с Россией и странами СНГ. По итогам парламентских выборов 1997-го партия Кутаева получила около половины мест.

После повторной оккупации Чечни Россией Кутаев был независимым политологом, экспертом Международного центра по проблемам Кавказа. В 2012-м возглавил Ассамблею народов Кавказа – правопреемницу Конфедерации горских народов Кавказа.

18 февраля 2014 года Кутаев выступал на научной конференции, посвященной 70-летию депортации чеченцев, ингушей и балкарцев. Через два дня ему позвонили из администрации главы Чечни Рамзана Кадырова и потребовали явиться на беседу.

Кутаев в это время находился в Пятигорске. В тот же день он вернулся в Чечню. По пути домой общественник остановился у родственника в ауле Гехи Урус-Мартановского района. Около 16:00 в дом ворвались полицейские. Они увезли Кутаева, не дав даже надеть обувь. Поздно ночью выяснилось, что он находится в районном ИВС.

21 февраля в пресс-службе МВД по Чечне сообщили, что у активиста нашли около 3 грамм героина.

Против Кутаева возбудили дело по части 2 статьи 228 УК (незаконное хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта), предусматривающей от 3 до 10 лет колонии. Как выяснилось позже, с 20 по 22 февраля общественника пытали, добиваясь признательных показаний.

Процесс Кутаева продолжался в Урус-Мартановском горсуде с 25 апреля 2014-го. Допрошенные на суде полицейские путались в обстоятельствах задержания подсудимого, а врач-невролог, проводившая его освидетельствование, сообщила, что не знает, кто вписал в заверенный ею протокол сведения о наличии в моче обвиняемого кодеина и морфина.

7 июля 2014 года судья Александр Дубков приговорил Кутаева к четырем годам общего режима и году ограничения свободы после выхода из колонии. Прокурор требовал для подсудимого пятилетнего срока. Сам политзек признать вину отказался, подчеркнув, что его преследование политически мотивировано.

31 октября 2014-го коллегия Верховного суда Чечни уменьшила Кутаеву срок на два месяца, а также исключила из приговора ограничение свободы. Таким образом, теперь активисту назначено примерно то же дополнительное наказание, которое присутствовало в решении Дубкова и было отменено апелляционной инстанцией.

Кутаев содержится в чеченской ИК-2 в селе Чернокозово Наурского района. В конце декабря 2015 года сообщалось, что политзеку дали 15 суток ШИЗО за якобы обнаруженный у него мобильник.

10 марта нынешнего года Наурский райсуд отказал Кутаеву в УДО, несмотря на наличие 10 поощрений. На слушаниях фсиновцы представили справку, согласно которой политзек буквально накануне не явился на вечернюю поверку. 11 мая Верховный суд Чечни подтвердил отказ, отклонив апелляционную жалобу, поданную адвокатом Петром Заикиным. Сам Кутаев участвовать в рассмотрении апелляции отказался.