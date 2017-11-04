Суббота, 4 ноября 2017

В Москве и регионах силовики продолжают терроризировать сторонников лидера “Артподготовки” Вячеслава Мальцева. Так, в столице вечером в субботу, передает твиттер “Протест-инфо”, была задержана активистка “Новой оппозиции” Ольга Романова. Гаишники остановили автомобиль Романовой, в котором ехал также ее коллега по движению Максим Холодилкин, и заявили о намерении досмотреть машину.

Активистка в сопровождении полиции отправилась домой. Утром в воскресенье стало известно, что у Романовой прошел обыск. Его проводила ФСБ. Визитеры пытались найти символику “Артподготовки”. По окончании обыска активистку увезли на допрос в спецслужбу.

В пятницу, передавало ОВД-Инфо, Таганский райсуд Москвы оштрафовал Романову на 20 тысяч рублей за акцию, проведенную на Устьинском мосту через Москву-реку 25 октября. Тогда коллега активистки Андрей Титков вывесил на мосту манекен с плакатами “Пыня, уходи на х…уй” и “Путин – смерть. Революция – жизнь. 05.11.2017″. Сама Романова в это время сидела в автомобиле.

Тем не менее полицейские вменили как Титкову, так и ей часть 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несанкционированном митинге, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения). Титков за эту акцию еще 26-го числа был арестован на 15 суток.

При этом РБК в пятницу писал, что не исключено возбуждение уголовного дела по факту акции на Устьинском мосту.

Между тем правозащитница Ирина Яценко поздно вечером в субботу сообщила, что у члена “Артподготовки” москвича Андрея Толкачева прошел повторный обыск. Первый раз жилище активиста обыскивала 26 октября ФСБ. Тогда у Толкачева изъяли электронную технику. Позже он был вызвал в спецслужбу на допрос как свидетель по делу о попытке поджога на Манежной площади, квалифицированному как теракт.

В ночь на воскресенье стало известно, что в Люберцах под Москвой полицейские устроили обыск у четверых сторонников Мальцева. При этом силовики не представлялись и не предъявляли документов. Все четверо оппозиционеров – Евгений Ощенков, Роберт Исаев, Николай Югин и Евгений Матюшков – доставлены в городской ОП “Томилинский”. Причину задержания им не сообщили.

Утром 5 ноября в Перми полицейские явились к члену “Артподготовки” Евгению Кружавину. Сообщалось, что его намереваются доставить в ОП “Ленинский”. Причина задержания не пояснялась.

Также в Перми задержали Валентина и Леонида Мурзаевых. Сообщалось, что Валентину Мурзаеву вменяется часть 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий) за участие в акции 7 октября. Его везут в ОП “Дзержинский”.

Кроме того, сообщалось, что кировскую активистку Наталью Башуеву, направлявшуюся в Москву для участия в протестах 5 ноября, “забрали из машины, в которой она ехала” и связи с ней нет. Однако позже появилась другая информация – что с Башуевой “все в порядке” и об этом она сама написала в Фейсбуке.

Между тем “Кавказский узел” передает, что состояние Вячеслава Кривоносенкова – сторонника Мальцева из Сочи, получившего 10 суток ареста, – ухудшилось. В октябре 34-летний Кривоносенков получил сложный перелом ноги и сейчас может передвигаться только на костылях. В пятницу к оппозиционеру явились с обыском полицейские. Силовики потребовали от Кривоносенкова пройти медосвидетельствование на предмет употребления наркотиков; тот ответил отказом. Тогда оппозиционера задержали. В субботу мировая судья 102-го участка Сочи Ирина Шулепина арестовала Кривоносенкова по части 1 статьи 6.9 КоАП (употребление наркотиков). Разбирательство прошло в закрытом режиме; на нем оппозиционер пояснил отказ от освидетельствования опасением, что против него сфабрикуют уголовное дело.

Как рассказала мать задержанного, за сутки с небольшим пребывания в полиции до суда нога у ее сына “распухла до невероятных размеров”. Между тем силовики возили Кривоносенкова к тому самому врачу, который ранее рекомендовал ему операцию в связи с переломом, и этот медик выдал заключение, что травма оппозиционера не является препятствием для отбывания ареста.

В субботу в Москве были задержаны активисты “Артподготовки” из Екатеринбурга Рафаил Шепелев, Виктор Балдин, Сергей Чудов, Евгений Королев, Александр Титов, Александр Приданников, Владимир Мохлачев, а также Оксана Волобуева из Тюмени. Задержанных доставили в ОП “Богородский”. В течение дня связи с ними не было. Адвоката Анри Цискаришвили к активистам не допускали. Поступала информация, что на оппозиционеров фабрикуют протоколы по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), предусматривающей до 15 суток ареста.

Тем не менее в воскресенье днем стало известно, что в отдел прибыли следователи. Адвоката к активистам по-прежнему не допускали. Позже задержанных разделили – Балдина перевезли в ОП “Преображенский”. Цискаришвили направился с ордером туда, однако и там его отказались провести к активисту.

Между тем в Волгограде остается неизвестным местонахождение сторонника “Артподготовки” Сергея Никитенко, который в четверг был доставлен в ЦПЭ, несмотря на то что обыск у него прошел по делу о наркотиках. Как заявлял адвокат Илья Павленко, активиста должны были освободить из городского ОП-6 в 20 часов 3 ноября. Но когда жена Никитенко приехала в отдел, ей заявили, что ее мужа ранее в тот же день забрали оперативники ОП-1. В то же время в дежурной части ОП-1 заверили, что активиста у них нет.

Однако оперативник угрозыска этого же отдела сообщил жене Никитенко по телефону, что активиста “увезли в тюрьму”. После вопроса, в какую именно “тюрьму” доставили задержанного, силовик повесил трубку. Объяснения жены позволяют предположить, что активиста отправили под административный арест.

В свою очередь, “Сибирь.Реалии” в субботу передали, что 18-летний активист “Артподготовки” Петр Исаев, так же как и двое его коллег по движению – Роман Марьян и Александр Зайцев, – арестован на два месяца по делу о массовых беспорядках. Ранее судьба Исаева оставалась неизвестной.

Кроме того, обыск по этому делу прошел у активистки Оксаны Походун, против которой в июне было возбуждено дело об экстремизме. Следствие по делу самой Походун уже завершено; материалы отправлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В пятницу, передавал ТАСС, ФСБ сообщила, что в Томске задержаны “члены ячейки движения “Артподготовка”, которые якобы “планировали совершить 4-5 ноября 2017 года резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции с целью провокации массовых беспорядков”. Заявлялось, что у задержанных изъято 15 коктейлей Молотова и что решается вопрос о возбуждении дела по части 3 статьи 30 – части 2 статьи 205 УК (покушение на теракт; до 15 лет колонии).

Позже в тот же день спецслужба объявила, что в том же Томске открыто дело по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через интернет; до 5 лет колонии) в связи с планами подозреваемых “в период празднования Дня народного единства… организовать массовые беспорядки в местах наибольшего скопления граждан”. Заявлялось, что речь идет о членах недавно запрещенной в России организации (“Артподготовка” запрещена 26 октября, причем решение в силу еще не вступило).

Ни имена задержанных, ни даже их число не уточнялись. Из публикаций не понятно, идет ли речь о двух разных группировках или об одной и той же, членам которой первоначально собирались вменить терроризм, но в итоге ограничились “экстремистской” статьей.

Преследования активистов и сторонников “Артподготовки” связаны с тем, что 5 ноября Мальцев объявил днем революции в России. По мере приближения этой даты репрессии учащались и ужесточались. Помимо дела о поджоге на Манежной, по которому проходят два активиста движения, в Москве фабрикуется еще одно дело о теракте – против четверых сторонников Мальцева, у которых якобы изъяли коктейли Молотова. Между тем в Саратове по делу о терроризме арестован координатор партии “Свободные люди” Сергей Рыжов.