Суббота, 4 ноября 2017

В Москве на Манежной площади прошли массовые задержания оппозиционеров, явившихся на акцию протеста, к участию в которой призвал лидер “Артподготовки” Вячеслав Мальцев. Об этом сообщает ОВД-Инфо. По состоянию на 18 часов как на Манежной, так и в других частях столицы были задержаны 376 человек, в том числе несовершеннолетние.

Задержания начались незадолго до 12:30. Как передает “Открытая Россия”, Манежная площадь перекрыта силовиками в шлемах. Прохожих с рюкзаками досматривают. Станция метро “Охотный Ряд” закрыта на вход. Около 13 часов задержания на время прекратились, однако вскоре начались вновь.

Кроме того, на Тверской улице схватили двух волонтеров штаба Алексея Навального из Владимира, на Пушкинской площади – нескольких человек, игравших в Pokémon Go, а у метро “Добрынинская” – некоего активиста.

Задержанные доставлены в 23 отдела полиции, в том числе “Тверской”, “Мещанский”, “Красносельский”, “Басманный”, “Пресненский”, “Таганский”, “Замоскворечье”, “Якиманка”, “Арбат”, “Хамовники”, “Левобережный”, “Головинский”, “Коптево”, “Аэропорт”, “Хорошевский”, “Марьина Роща”, “Лосиноостровский”, “Преображенский”, “Даниловский”, “Коломенский”, “Академический”, “Дорогомилово”, “Очаково-Матвеевское”.

В некоторые из этих отделов задержанных долгое время не заводили – граждане ожидали в автобусах по нескольку часов. К ОП “Красносельский” доставили 41 человека, задержанных в числе первых. Тем не менее по состоянию на 17:45 они оставались в автобусе. После длительного ожидания граждан завели в отдел, где сняли копии паспортов и взяли у всех объяснительные. Затем, однако, задержанных снова вернули в автобус.

Сообщалось, что в “Замоскворечье” доставили несколько несовершеннолетних, самому младшему из которых 14 лет.

В числе прочих к силовикам попал журналист “Эха Москвы” Андрей Ежов, освещавший акцию. Около 14 часов, однако, его отпустили из ОП “Басманный”.

Также в центре Москвы после чтений Адама Смита задержали 22 человека: блогеров-либертарианцев Михаила Светова и Михаила Пожарского и прибывших из Петербурга активистов молодежного движения “Весна”. В протестах 5 ноября они не участвовали. Часть доставили в ОП “Аэропорт”, другую – в “Хорошевский”.

На Манежную приехали лидер черносотенного движения SERB Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) и боевик этой структуры Александр Петрунько. Последнего также задержали.

По меньшей мере в 11 из 22 отделов прибыли чиновники СКР. В ОП “Даниловский” ответственный Андрей Пономарев сообщил, что на задержанных не планируется оформлять административных протоколов. СКР опросит граждан по некоему уголовному делу, пояснил полицейских, после чего всех отпустят, кроме нарушителей миграционного законодательства. В “Басманном” также не оформляют протоколов и ожидают приезда следователей.

Между тем в ОП “Хорошевский” введен план “Крепость” – сбор личного состава, объявляемый для предотвращения захвата отдела.

ОВД-Инфо передавало, что в ряд отделов не допускают защитников; в ОП “Марьина Роща” защитников допустили только к несовершеннолетним.

На Пушкинской площади полицейские остановили правозащитников Ирину Яценко и Олега Еланчика, направлявшихся в “Тверской” для оказания правовой помощи задержанным днем. Обоих задержали, несмотря на наличие у них журналистских удостоверений. Яценко посадили в автозак, где на тот момент находились пятеро несовершеннолетних.

Позже на Пушкинской была задержана журналистка “Градус-ТВ” Ольга Сапронова, хотя она предъявила силовикам пресс-карту.

Вскоре после 18 часов стало известно, что из ОП “Замоскворечье” все задержанные отпущены без оформления протоколов после опроса чиновником СКР. Между тем в “Мещанском” на всех доставленных составили протоколы по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского), предусматривающей до 15 суток ареста. После этого граждан оставили в отделе до суда, назначенного на вторник, 7 ноября.

Тем временем в ОП “Тверской” против двух задержанных – отца и сына по фамилии Шатровские – собираются открыть дело по статье 318 УК (применение насилия к представителю власти). Шатровских оставляют в отделе на ночь.

Как передает “Медиазона”, задержанных участников чтений Адама Смита намерены оставить в ОП “Аэропорт” на срок до 48 часов как свидетелей по некоему уголовному делу, возбужденному против неустановленных лиц. В отделе находятся следователь СКР и оперативник ЦПЭ.

Незадолго до 19 часов полицейские задержали на Пушкинской молодого человека – инвалида I группы, за то что он ехал на самокате с закрытым лицом. На 21 час у задержанного назначен гемодиализ. Молодой человек просил отпустить его на процедуру, однако те просьбу проигнорировали.

В ОП “Коптево” задержанный потребовал вызвать ему скорую помощь, однако получил отказ.

В Петербурге протестующие собрались у Смольного. Там их также ожидали силовики и автозаки. После 16 часов задержания продолжились у Исаакиевского собора. Всего в полицию попали 13 человек, в том числе один несовершеннолетний. У одного, написал в твиттере журналист Давид Френкель, изъяли топор, нож, фейерверки и противогазы, у другого – шлем и маску. “Выглядит очень странно”, – заметил журналист.

Как передает ОР, еще одного из граждан на петербургской акции – мужчину “крайне неопрятного вида” с бутылкой – силовики задержали по просьбе некоего журналиста, который счел этого человека подозрительным. Гражданин пояснил, что в бутылке у него спирт.

Задержанные, по данным общественников, доставлены в городские ОП-76 и ОП-78. Между тем в ОП-76 силовики утверждают, что задержанных у них нет. Тем временем в ОП-78 прибыли оперативники ФСБ. Они заявляют, будто протестующие “готовили покушение”. Один из задержанных рассказал, что ему в машину “подбросили что-то”.

Также, сообщает ОВД-Инфо, задержания прошли еще в пяти городах. В Красноярске силовики схватили троих человек, в Перми – двоих, в Ростове-на-Дону – 13, в Краснодаре – 10, в Саратове – одного. Как передают “Свободные новости”, это активист Михаил Тихонов, который встал у памятника Чернышевскому в одиночный пикет с плакатом в поддержку политзека Сергея Рыжова – местного координатора партии “Свободные люди”, в пятницу отправленного в СИЗО по сфабрикованному обвинению в подготовке теракта.

В ростовском ОП-3 избит один из демонстрантов – Рустам Курбанов. Силовики требуют от него признаться в некоем преступлении.

Между тем YouTube заблокировал для пользователей из России главную страницу канала Artpodgotovka. При выходе на нее демонстрируется сообщение: “Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране”. Тем не менее сами видео, опубликованные “Артподготовкой”, по-прежнему можно открыть.

По мере приближения 5 ноября, которое Мальцев объявил днем революции в России, власти разворачивали все более интенсивное преследование активистов и сторонников “Артподготовки”. За последние дни десятки человек были задержаны; часть отправлены под административный арест. Кроме того, фабрикуется ряд уголовных дел, в том числе три – о терроризме: одно в Саратове против Рыжова, еще два – в Москве. По первому проходят двое сторонников Мальцева, по второму – четверо.