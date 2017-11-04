Суббота, 4 ноября 2017

Во-первых, Ленин – действительно напоминание о том, как однажды получилось и как массы преобразились из толпы в народ. Можно сколь угодно негативно относиться к убеждениям Ленина – нельзя отрицать одного: ему удалось разбудить Россию, и огромное большинство ее населения, прежде совершенно пассивное в историческом смысле, ринулось решать собственную судьбу и строить новое государство… Похоронить Ленина – значит похоронить надежду на то, что здесь еще возможно перерождение; что страна умеет не только злорадствовать, развалясь на диване, не только выживать, но и строить, и выбирать, и мыслить. Ленин напоминает не только о репрессиях, голоде и разрухе, но и о том азарте, который он умел внушить отчаявшимся и опустившим руки… Ленин олицетворял надежду на справедливый мир и свободу, на пробуждение масс и торжество просвещения. С его именем умирали – и воскресали из мертвых, как Корчагин. И те, кто будет его сегодня прятать от людских глаз, должны по крайней мере соответствовать масштабу этой перемены. Не им хоронить Ленина, так мне кажется. Надо дождаться тех, кто придет по праву: не по праву силы или обмана, а именно так, как пришел Ленин. Как возмездие.

Дмитрий Быков, писатель и публицист

И вот образовалось в мире уже целое полчище провозвестников “новой” жизни, взявших мировую привилегию, концессию на предмет устроения человеческого блага, будто бы всеобщего и будто бы равного. Образовалась целая армия профессионалов по этому делу – тысячи членов всяческих социальных партий, тысячи трибунов, из коих и выходят все те, что в конце концов так или иначе прославляются и возвышаются. Но, чтобы достигнуть всего этого, надобна, повторяю, великая ложь, великое угодничество, устройство волнений, революций, надо от времени до времени по колено ходить в крови… Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее; он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек – и все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорят: благодетель он человечества или нет? На своем кровавом престоле он стоял уже на четвереньках; когда английские фотографы снимали его, он поминутно высовывал язык: ничего не значит, спорят! Сам Семашко брякнул сдуру во всеуслышание, что в черепе этого нового Навуходоносора нашли зеленую жижу вместо мозга; на смертном столе, в своем красном гробу, он лежал, как пишут в газетах, с ужаснейшей гримасой на серо-желтом лице: ничего не значит, спорят! А соратники его, так те прямо пишут: “Умер новый бог, создатель Нового Мира, Демиург!”

Иван Бунин, писатель и публицист. “Миссия русской эмиграции”