Суббота, 4 ноября 2017

На федеральной трассе “Кавказ” у аула Яндаре Назрановского района Ингушетии четверо участников вооруженного подполья напали на блокпост ДПС. Об этом сообщает ТАСС.

Атака произошла около 18 часов. Как утверждается, один из нападавших зашел на блокпост и совершил самоподрыв. После этого, сообщает “Открытая Россия” со ссылкой на telegram-канал Mash, остальные трое заняли здание блокпоста и начали отстреливаться от полицейских.

Ранения получили двое силовиков. Один умер по дороге в республиканскую больницу, второй находится в реанимации в тяжелом состоянии.

ТАСС сообщает, что нападавшие блокированы в 200-300 метрах от поста ДПС на территории частной фирмы и отстреливаются из автоматов.

Интерфакс со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет приводит несколько иную информацию. Заявляется, что нападавших было лишь двое и один подорвался, а второго заблокировали в некоем здании. В то же время говорится не о двух, а о трех пострадавших силовиках, один из которых умер, а двое других находятся в тяжелом состоянии.

Это вторая за последние недели атака подполья на блокпост у Яндаре. 19 октября 20-летний Магомед Мизиев из Карабулака наехал своей машиной на полицейского, после чего вышел из машины и ранил ножом еще двух силовиков. Мизиева застрелили.

Один из раненых ножом попал в реанимацию, состояние второго оценивалось как тяжелое. Как следовало из сообщений, пострадавший от наезда получил менее серьезные повреждения.