Воскресенье, 5 ноября 2017

Декларация соответствия на продукцию показывает качество продукции, согласно заявленным стандартам. Является альтернативой обязательной сертификации. Разница здесь только в соответствующем оформлении документов. Оформлением занимается заявитель (продавец). Затем она регистрируется соответствующим органом. Согласно законодательству, декларация делается от одного года до пяти лет.

Сертификат и декларация являются документами, удостоверяющими, соответствует ли продукция стандартам безопасности. Можно проверить декларацию соответствия при помощи информационной системы Росаккредитации.

Сертификат считается главной формой доказательства качества продукции. Сегодня декларация делается на обособленный список товаров, установленный согласно Постановлению российского правительства.

Отличительными признаками декларации от сертификата является то, что ее нельзя выпустить на зарубежного изготовителя. Кроме того, декларантом может являться только юридическое лицо РФ или ПБОЮЛ. Оформляют документ на стандартном листе бумаги. Затем проходит регистрация в аккредитованном органе сертификации продукции. На некоторые виды продукции декларации выдают на основе протоколов испытаний, проводимых в лаборатории, а также санэпидемзаключений.

В последнее время известные фирмы-производители стали оформлять сертификаты соответствия добровольно. После проведения сертификации повышается доверие к товарам у потребителей, и дополнительно подтверждено отличное качество предлагаемой покупателям продукции.

Декларацию можно подать на основе проведенных лабораторных исследований. Следовательно, для того чтобы успешно зарегистрировать декларацию, можно прикреплять к заявлению технические данные, не привлекая сторонних специалистов, без проведения дополнительных исследований.

Но сертификат соответствия подобным образом получить нельзя. Поэтому изготовители зачастую ограничиваются декларацией. Ее выдают быстро и значительных денежных затрат не требуется. Однако декларировать разрешается определенные товары. Сегодня в ассортименте продукции, подлежащей декларированию, имеется относительно немного товаров.

Если необходимо получить декларацию о соответствии, но нет нужных доказательств на руках, то требуется привлекать экспертные организации. Все это процедуру получения декларации делает аналогичной сертификации. Следовательно, расходы на декларирование растут, и время проведения возрастает.