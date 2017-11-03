Пентагон: Ирак практически полностью освобожден от ИГ
Иракские силы при поддержке возглавляемой США международной коалиции освободили от боевиков “Исламского государства” практически всю территорию Ирака. Об этом сообщает Центральное командование вооруженных сил США (Centcom).
После взятия в пятницу города Эль-Кайма силы коалиции восстановили контроль над соседним пограничным переходом в Сирию, бывшим до этого в руках ИГ. По данным коалиции, в окрестностях Эль-Каима остается около 1,5 тысячи террористов.
“Освобождение Эль-Кайма и ключевого пограничного перехода с Сирией стало важной вехой в продолжающейся кампании против ИГ, -заявили в Centcom. – Иракцы при поддержке коалиции теперь освободили практически всю территорию, когда-то принадлежащую ИГ в Ираке”.
“Угроза сохраняется, еще предстоит проделать непростую работу, но мы продолжим стоять плечом к плечу с правительством Ирака и вооруженными силами страны, чтобы обеспечить окончательную победу над ИГ”, – отметил командир сухопутных войск коалиции генерал-майор Роберт Уайт.
В пятницу сирийские правительственные войска полностью освободили от ИГ город Дейр-эз-Зор недалеко от сирийско-иракская границы. Боевики удерживали под своим контролем большую часть города с 2014 года. Наступление на Дейр-эз-Зор вели также Сирийские демократические силы SDF, арабско-курдский альянс, поддерживаемый США. В сентябре SDF приступил к операции против ИГ в одноименной провинции.
17 октября Сирийские демократические силы взяли под свой полный контроль Ракку, “столицу” “Исламского государства”. “Все закончилось в Ракке, наши силы взяли город под свой полный контроль, – сообщил представитель SDF Талал Селло, – Военная операция в Ракке завершена, но теперь нам предстоит очистить город от “спящих ячеек” боевиков и разминировать его”.
6 ноября 2016 года Сирийские демократические силы начали наступление на Ракку. Оно было скоординировано через несколько дней как развернули операцию освобождения Мосула – крупнейшего в соседнем Ираке города, который контролировали исламисты. Начало наступления вынудило ИГ воевать одновременно на два фронта. В начале июля после более чем восьмимесячных боев Мосул был освобожден.