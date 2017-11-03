Пятница, 3 ноября 2017

В Москве и Московской области с раннего утра сотрудники департамента по борьбе с экстремизмом МВД при поддержке сотрудников ФСБ провели более 20 обысков, связанных с задержаниями активистов “Артподготовки”. Об этом сообщает РБК со ссылками на источники в МВД.

“Задержанные накануне участники движения начали давать показания, в деле появились новые имена и адреса”, – рассказал источник агентства в центре “Э”.

“По некоторым адресам была изъята литература экстремистского содержания, одежда с националистической символикой”, – отметил другой источник. Кроме того у задержанных были изъяты электронные носители, информация с которых, по словам источника агентства, пополнила доказательную базу.

В частности, как сообщает корреспондент “Граней”, в одном из общежитий Москвы у станции метро “ВДНХ” задержаны активисты “Артподготовки” из Екатеринбурга Рафаил Шепелев, Виктор Балдин, Сергей Чудов, Евгений Королев, Александр Титов, Александр Приданников, Владимир Мохлачев, а также Оксана Волобуева из Тюмени. У них изъята символика организации. Задержанных доставили в ОП “Богородский”.

В Барнауле прошли обыски у свидетелей по уголовному делу в отношении активиста “Артподготовки” Льва Веснина. Самого его после обыска доставили в отдел полиции. Бывший юрист штаба Навального Татьяна Бабич приехала оказать Веснину юридическую помощь, но к подзащитному ее не допустили из-за отсутствия статуса адвоката. По какой статье обвиняется Лев Веснин, Бабич не знает. Следователь сказал ей, что сейчас “задерживают много людей, очередь большая”. По словам Бабич, в ходе обысков у свидетелей по этому уголовному делу полицейские изымают рации и даже охотничью униформу.

Днем участник петербургской Группы помощи задержанным Михаил Лебедев сообщил, что активисты “Артподготовки”, выехавшие из Петербурга в Москву на автомобиле, пропали на трассе М10. Их несколько раз останавливали на постах ДПС, а затем отпускали. После очередного поста активисты перестали выходить на связь.

Обыски и задержания прошли и в других городах.

Лидер “Артподготовки” Вячеслав Мальцев объявил 5 ноября нынешнего года днем революции в России и призвал своих сторонников готовиться к ней. На прошлой неделе организация была объявлена экстремистской. Преследования активистов “Артподготовки”, развернутые несколько месяцев назад, в преддверии 5 ноября резко активизировались. В пятницу ФСБ сообщила о пресечении деятельности ячеек “Артподготовки” в Москве, Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове. Источники МВД сообщили, что в разных городах задержаны 14 человек.

В пятницу судья Фрунзенского райсуда Саратова Светлана Гоголева арестовала на два месяца активиста “Артподготовки” Сергея Рыжова по подозрению в подготовке теракта. На заседании суда представитель ФСБ заявил, что, по версии следствия, Рыжов планировал совершить теракт 4 и 5 ноября , для чего якобы искал соучастников среди активистов “Артподготовка”. Кроме того, Рыжова назвали лидером незарегистрированной партии “Свободные люди”, которая якобы планировала захватить в начале ноября здание правительства Саратовской области, Театральную площадь и почтамт.

В пятницу Железнодорожный суд Красноярска на два месяца арестовал активиста Александра Зайцева, подозреваемого по части 1.1 статьи 212 УК (склонении к организации массовых беспорядков). По версии следствия, Зайцев отправил активистам “Артподготовки” Роману Марьяну и Петру Исаеву письмо с призывами принять участие в “вооруженном восстании 05.11.2017 в Москве”. Затем Зайцев активно помогал Марьяну и Исаеву планировать отъезд в Москву и “предупреждал о мерах конспирации”. Полиция задержала активистов, когда те садились в поезд на станции Ачинск. В среду суд арестовал Марьяна. О местонахождении 18-летнего Исаева до сих пор ничего не известно.

27 октября двое активистов движения – Юрий Корный и Андрей Кептя – были арестованы по подозрению в терроризме. Согласно фабуле дела, оппозиционеры намеревались при помощи бензина поджечь на Манежной площади Москвы поддоны с сеном, которые остались после прошедшего там фестиваля “Наш продукт”.