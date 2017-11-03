Пятница, 3 ноября 2017

В Москве в квартиру к родственникам одного из организаторов “Русского марша”, сопредседателя Партии националистов Ивана Белецкого пришли сотрудники полиции с обыском. Об этом сообщает “ОВД-Инфо”.

По словам Белецкого, ранним утром дверь в квартиру выломали, всех находившихся в квартире, в том числе жену националиста с грудным младенцем, забрали в полицию. Сам Белецкий сейчас находится на Украине.

Обыск проводится и по адресу прописки националиста Юрия Горского, который в августе уехал из России из-за возбужденного против него дела по “экстремистской статье” и попросил политическое убежище в Литве.

Кроме того, Белецкий сообщил о задержании сотрудниками СКР и ФСБ секретаря Партии националистов Андрея Петровского. Его увезли в неизвестном направлении.

В пятницу Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал страницы Партии националистов и “Артподготовки” Вячеслава Мальцева в соцсети “ВКонтакте” накануне “Русского марша”. “Все ресурсы Партии националистов в “ВКонтакте” заблокированы были сегодня по решению Генпрокуратуры. Около 70 пабликов и публичных страниц”, – рассказал Белецкий. Его страница также заблокирована.

На сайте Роскомнадзора указано, что основанием для ограничения доступа стала статья 15.3 закона “О защите информации”. Она позволяет закрывать страницы, содержащие призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Столичные власти согласовали проведение 4 ноября двух “Русских маршей”. Один традиционно пройдет в Любине с 13:00 до 17:00 с заявленной численностью 10 тысяч человек. Второй марш начнется в 14:00 от метро Октябрьское поле.

20 октября националисты подали в мэрию Москвы несколько уведомлений о проведении “Русского марша” 4 ноября. Сначала о подаче заявки сообщил пресс-секретарь движения “Новая оппозиция” Роман Ковалев. Мероприятие также поддержала организация Горского “Новая правая альтернатива”. Белецкий назвал заявку Ковалева “фейковой”. “Как известно ни у Ковалева, ни у Горского нет никакой поддержки и людей в московском регионе, – написал Белецкий. – Более полугода Ковалева не было в политике, после того, как он дал показания публичные против движения “Артподготовка”. Горский также не появлялся на публичном поле после своего отбытия в Литву”. Партия националистов подала свою заявку на проведение “Русского марша”, заявил ее сопредседатель.