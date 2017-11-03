Пятница, 3 ноября 2017

Центральный районный суд Калининграда арестовал до 1 января 2018 года депутата Калининградской облдумы, главреда издания “Новые колеса” Игоря Рудникова по обвинению в вымогательстве. Об этом сообщает издание “Новый Калинград”.

Также суд отправил под домашний арест другого фигуранта дела, бывшего заместителя полпреда президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Дацышина.

По версии следствия, Рудников вымогал 50 тысяч долларов у руководителя регионального управления СКР Виктора Леденева. Взамен главный редактор пообещал перестать публиковать сведения, которые “порочат” Леденева. Глава калининградского СКР якобы передал деньги Дацышину, а тот, в свою очередь, отдал их Рудникову.

В “нНовых колесах” публиковались материалы об имуществе Леденева. В них говорилось, что глава управления СКР не смог бы позволить себе покупку дома за 80 миллионов рублей. Рудников требовал от Леденева объяснить происхождение денег на недвижимость.

В пятницу международная неправительственная организация “Комитет защиты журналистов” (CPJ) призвала освободить Рудникова. “Мы призываем российские власти немедленно освободить Игоря Рудникова и снять с него все обвинения”, – заявила координатор программ CPJ по Европе и Центральной Азии Нина Огнянова. По ее словам, власти также должны расследовать жалобы Рудникова на избиение во время задержания и привлечь виновных к ответственности.

Утром в среду Рудников звонил в редакцию и предупреждал о возможности провокаций. Вскоре депутата задержали возле дома, где живет его мать. Затем Рудникова привезли в редакцию “Новых колес”, где силовики, в том числе сотрудники ФСБ, провели шестичасовой обыск.

При задержании силовики заковали Рудникова в наручники и избили. По словам его помощника Юрия Грозмани, депутата несколько раз ударили по голове и повредили руку. Во время обыска Рудников потерял сознание. Медики скорой помощи госпитализировали его. Однако затем Рудникова из больницы доставили в здание УФСБ.

В четверг глава региона Антон Алиханов заявил, что в отношении Рудникова возбуждено дело по части 3 статьи 163 УК (вымогательство в особо крупном размере, от 7 до 15 лет лишения свободы). По словам губернатора находится на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина и будет расследоваться в Москве.

Грозмани назвал случившиеся провокацией. По его словам, деньги находились в папке с материалами дела о покушении на депутата в марте 2016 года. Как утверждает Грозмани, Рудников договорился об их передаче с Леденевым и получил папку из его рук.