Пятница, 3 ноября 2017

В политической обстановке середины – конца 1930-х годов руководству столь идеологизированного музея (Музея Революции. – Ред.) приходилось очень нелегко. В любой момент его могли упрекнуть в политической недальновидности. Директора музея Якова Ганецкого расстреляли в 1937 году…

Ирина Великанова, директор Государственного центрального музея современной истории России

- Нет, товарищ Толстой, – продолжил Сталин, успокоившись. – Покритиковать за ошибки могут у вас на пленуме Союза писателей. А у нас, политиков, по-другому. И если товарищ Сталин ошибся, его надо не критиковать. А объявить врагом народа, высечь бычьей плетью на Лобном месте и повесить на Кремлевской стене, чтобы московские голуби расклевали его никчемное тело.

Владимир Сорокин. “Голубое сало”