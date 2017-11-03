Пятница, 3 ноября 2017

Полиция при досмотре участников “Русского марша” в Люблине отобрала у них “несогласованные” баннеры, сообщает корреспондент “Граней”. Четверо из пяти организаторов отказались проводить акцию в таких условиях.

Сотрудники ОМОН жестко задержали двоих активистов за призыв не участвовать в “Русском марше” без баннеров. В мегафон полицейские объявляли, что шествие закончено и требовали покинуть территорию. Затем начались задержания тех, кого не успели обыскать перед началом акции. Они не стали расходиться и хотели присоединиться к шествию уже после закрытия рамок.

По данным ОВД-Инфо, задержаны как минимум 20 сторонников “Комитета нации и свободы”, четверо активистов “Ассоциации народного сопротивления” и двое сторонников “Национал-революционного авангарда”. Предположительно, задержаны еще 15 активистов. Как сообщает журналист Денис Стяжкин, при задержании была избита и потеряла сознание девушка. Ее отнесли в машину скорой помощи.

Между тем около 200 националистов все же начали шествие. Они прошли по улице Перерва, скандируя “Русские, вперед!”, “Слава России!”, “Долой полицейское государство!”. Также демонстранты несколько раз прокричали “Путин – хуйло!” и “Нет войне с Украиной”. Шествие сопровождли полицейские и пожарные с огнетушителями. Возможно, они собирались гасить файеры, которые могли зажечь демонстранты.

Сам Русский марш выглядит уныло. Человек 200 (Еще 200 менты не успели обыскать) идут, скандируют. pic.twitter.com/VTh3pHgZIc

— Грани.Ру (@GraniTweet) 4 ноября 2017 г.

Как рассказали представители “Черного блока”, перед началом акции полиция отобрала баннеры даже “нейтрального” содержания, в том числе против коррупции и за десоветизацию. “Ни один баннер не прошел”, – отметил представитель движения. Прпри этом педставители полиции заявили, что “все согласованные баннеры были пропущены”.

"Черному блоку" запретили все баннеры. Против коррупции и за десоветтщацию. Они уходят с ментовского марша pic.twitter.com/cq2l8veKHs

— Грани.Ру (@GraniTweet) 4 ноября 2017 г.

Еще один “Русский марш” прошел на северо-западе Москвы. Около 200 националистов прошли от станции метро “Октябрьское поле” до “Щукинской”. У полиции к участникам акции претензий не возникло.

В Петербурге, где местные власти не согласовали проведение “Русского марша”, один националист был задержан за мелкое хулиганство – он якобы громко матерился. Около 40 других участников акции на углу Музыкантского переулка и Малой Гребецкой улицы возложили цветы “в память русских героев, не подчинившихся большевикам”. На пути шествия стояли двое молодых людей с плакатами “Петербург для всех. Migrants welcome” и “Толерантность. Migrants lives matter”. Обоих задержала полиция.

Утром у родственников организаторов “Русского марша”, Юрия Горского и сопредседателя Партии националистов Ивана Белецкого прошли обыски. Кроме того, сотрудники СКР и ФСБ задержали секретаря Партии националистов Андрея Петровского. Его увезли в неизвестном направлении.

В пятницу Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал страницы Партии националистов и “Артподготовки” Вячеслава Мальцева в соцсети “ВКонтакте” накануне “Русского марша”. “Все ресурсы Партии националистов в “ВКонтакте” заблокированы были сегодня по решению Генпрокуратуры. Около 70 пабликов и публичных страниц”, – рассказал Белецкий. Его страница также заблокирована.

На сайте Роскомнадзора указано, что основанием для ограничения доступа стала статья 15.3 закона “О защите информации”. Она позволяет закрывать страницы, содержащие призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Столичные власти согласовали проведение 4 ноября двух “Русских маршей”. Один традиционно пройдет в Любине с 13:00 до 17:00 с заявленной численностью 10 тысяч человек. Второй марш начнется в 14:00 от метро Октябрьское поле.

20 октября националисты подали в мэрию Москвы несколько уведомлений о проведении “Русского марша” 4 ноября. Сначала о подаче заявки сообщил пресс-секретарь движения “Новая оппозиция” Роман Ковалев. Мероприятие также поддержала организация Горского “Новая правая альтернатива”. Белецкий назвал заявку Ковалева “фейковой”. “Как известно ни у Ковалева, ни у Горского нет никакой поддержки и людей в московском регионе, – написал Белецкий. – Более полугода Ковалева не было в политике, после того, как он дал показания публичные против движения “Артподготовка”. Горский также не появлялся на публичном поле после своего отбытия в Литву”. Партия националистов подала свою заявку на проведение “Русского марша”, заявил ее сопредседатель.