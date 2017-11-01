Среда, 1 ноября 2017

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил за захоронение основателя советского государства Владимира Ленина, назвав это решение самым верным с исторической точки зрения. “Решать вопрос о захоронении Ленина должен, конечно же, президент России Владимир Путин. Но я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно, и человечно. Над телом Ленина трудится целый научно-исследовательский институт. Возле его тела дежурит круглосуточная охрана”, – написал Кадыров… Кадыров выразил мнение, что это неправильно, когда “в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком”. “Если решение о захоронении тела Ленина будет принято, то оно будет самым верным с исторической точки зрения…” – подчеркнул глава Чечни.

РИА “Новости”

И вот тело Ленина выставили в домике под названием “Амавзолей”, проходят годы и годы, кости его просятся в землю, но их не предают земле… И все-таки чегемцы не уставали надеяться, что даже Большеусый наконец смилостивится и разрешит предать земле несчастные кости Ленина… И если в Чегем кто-нибудь приезжал из города, куда они давно не ездили, или тем более из России… чегемцы неизменно спрашивали:

- Что слышно? Того, кто Хотел Хорошего, но не Успел, собираются предавать земле или нет?

- Да вроде не слыхать, – отвечал пришелец.

И чегемцы, горестно присвистнув, недоуменно пожимали плечами. И многие беды, накатывавшие на нашу страну, они часто склонны были объяснять этим великим грехом, непреданием земле костей покойника, тоскующих по земле.

Фазиль Искандер. “Сандро из Чегема”