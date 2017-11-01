Среда, 1 ноября 2017

В Москве задержаны четверо активистов “Артподготовки”. Об этом сообщает “Русский монитор” со ссылкой на пост в telegram-канале “Кремлевская прачка”.

На опубликованных снимках виднынекая канистра и бутылки с жидкостью и вставленными фитилями, которые напоминают коктейли Молотова. Как можно предположить, их обнаружили в квартире или же подбросили туда.

Позже “Московская газета” сообщила фамилии задержанных. Это Олег Дмитриев 1979 года рождения, Олег Иванов (1977), Сергей Озеров (1972) и Вадим Майоров (1991).

“В ходе обысков по месту их временного проживания были найдены и изъяты 13 стеклянных бутылок с зажигательной смесью, три канистры с горюче-смазочными материалами, а также устройства для изготовления коктейлей Молотова, которые планировалось использовать в ходе так называемой “революции 5 ноября” и при сопротивлении сотрудникам полиции. Задержанные привлечены к административной ответственности по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 205 УК (террористический акт)”, – сообщает издание.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Коктейли Молотова, якобы изъятые у задержанных. Источник: telegram-канал “Кремлевская прачка”

Лидер “Артподготовки” Вячеслав Мальцев объявил 5 ноября нынешнего года днем революции в России и призвал своих сторонников готовиться к ней. На прошлой неделе организация была объявлена экстремистской. Преследования активистов “Артподготовки”, развернутые несколько месяцев назад, в преддверии 5 ноября активизировались.

В четверг адвоката Игорь Элифханов сообщил, что в Саратове координатора партии “Свободные люди” Сергея Рыжова подозревают в подготовке террористического акта (часть 1 статьи 30 – часть 1 статьи 205 УК). По версии следствия, Рыжов собирался 5 ноября устроить теракт на Театральной площади в Саратове.

Сам Рыжов заявил, что не совершал никаких преступлений. В среду в 7 часов утра Рыжов находился в квартире у товарища. В помещение ворвались силовики, положили молодых людей на пол лицом вниз, надели наручники, на головы положили подушки. Из квартиры при понятых были изъяты тротиловая шашка и пять бутылок с зажигательной смесью. Рыжов утверждает, что до задержания этих предметов в квартире не было, и настаивает на дактилоскопической и генетической экспертизе взрывчатки.

При этом накануне сообщалось, что Рыжов и активиста “Артподготовки” Дмитрий Германов из Энгельса, пригорода Саратова, задержаны по статье 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды).

В четверг в Волгограде после обыска был задержан сторонник Мальцева Сергей Никитенко. В 5:30 к активисту пришли десять человек в штатском и участковый. Они предъявили постановление на обыск, которое было составлено 31 октября. В документе говорилось, что Никитенко подозревается по пункту “г” части 4 статьи 228.1 УК (сбыте наркотических веществ в крупном размере).

При этом, по словам жены задержанного, наркотических веществ во время обыска не искали, а изъяли только всю технику, в том числе ее телефон. Кроме того, изъяли все листовки, значки, наклейки и прочие вещи, связанные с запланированной на 5 ноября акции. На вопрос Никитенко, какое отношение эти вещи имеют к тому, что сказано в постановлении, силовики ответили “имеют”. После обыска активиста отвезли в в Центр по противодействию экстремизму. Адвоката Илья Павленко сообщил, что его не пускают к задержанному.

В четверг Советский райсуд Казани арестовал до 29 декабря местного сторонника “Артподготовки” Олега Деткина по делу об экстремизме.

27 октября двое активистов движения – Юрий Корный и Андрей Кептя – были арестованы по подозрению в терроризме. Согласно фабуле дела, оппозиционеры намеревались при помощи бензина поджечь на Манежной площади Москвы поддоны с сеном, которые остались после прошедшего там фестиваля “Наш продукт”.