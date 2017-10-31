Вторник, 31 октября 2017

Санкции США против российских нефтяных компаний на проекты по освоению трудноизвлекаемой нефти расширены. Об этом говорится в документе, опубликованном Office of Foreign Assets Control (OFAC), структурой американского Минфина, отвечающей за правоприменение в области санкций.

Секторальные санкции, введенные в 2014 году в связи с агрессией на Украине, запрещают американским и иностранным компаниям участие в проектах добычи нефти на шельфе Арктики, в глубоководных районах моря и в сланцах, если в таком проекте задействована подпавшая под санкции компания. Сейчас в список входят “Роснефть”, ЛУКОЙЛ, “Газпром”, “Газпром нефть”, “Сургутнефтегаз”, а также их дочерние предприятия).

К этим ограничениям добавляется новое. Теперь ограничения распространяются на любые арктические, глубоководные или сланцевые нефтяные проекты на российской территории. Также запрещается сотрудничать с любыми проектами за пределами России, если включенная в санкционный список российская компания владеет 33 процентами или больше в таком проекте, либо контролирует большинство голосующих прав. Последние ограничения не затрагивают проекты, начатые до 29 января 2018 года. Также под санкции не подпадают чисто газовые проекты.

Ограничения расширяются в соответствии с подписанным 2 августа президентом США Дональдом Трампом законом о новых санкциях против России, а также Ирана и КНДР. Документ был принят в Палате представителей 419 голосами против трех, а в Сенате – 98 против двух. Антироссийским санкциям посвящена примерно половина документа. Отмечается, что они вводятся “в ответ на кризис на востоке Украины, кибератаки, а также нарушения прав человека в России”.

Документ, помимо запрета на передачу американских технологий для разведки и добычи нефти, ограничивает сделки в сфере трубопроводного экспорта углеводородов, а также сделки с участием российских военных и специальных структур. 27 октября Госдепартамент США подготовил и передал в Конгресс перечень российских лиц и организаций, которых могут коснуться новые санкции. В него вошли 33 компании оборонного сектора, в том числе “Рособоронэкспорт”, “Ростех”, “Уралвагонзавод” “Ижмаш”, “Калашников”, “Алмаз-Антей” “МиГ”, “Сухой”, “Туполев”, Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация. Из разведывательных структур в перечень включены ФСБ, СВР, ГРУ и три организации по производству спецтехники.

Наряду с этим запрещается участие в приватизационных сделках с российским государственным имуществом, в случае если они предполагают объем инвестиций свыше 10 миллионов долларов в год и способствуют незаконному обогащению чиновников, их родственников и приближенных. Наконец, вводятся санкции против российских финансовых учреждений и их сотрудников, которые оказывают сирийскому диктатору Башару Асаду помощь в разработке или получении оружия, в частности ракетного и оружия массового поражения.

Этот же документ закрепляет на законодательном уровне прежних распоряжений администрации США о санкциях и обязывает президента страны согласовывать любое смягчение санкций с Конгрессом.