Вторник, 31 октября 2017

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда пожизненно дисквалифицировала российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова за употребление допинга на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.

Результаты Легкова и Белова на соревнованиях аннулированы. Легкова обязали вернуть золотую медаль, присужденную за гонки на 50 километров, и серебряную – за эстафету. На Олимпийский комитет России возложена обязанность проконтролировать исполнение решения.

Федерация лыжных гонок России намерена подать на апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

В мае 2016 года бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил в интервью The New York Times, что всего на сочинской Олимпиаде допинг употребляли 14 лыжников-гонщиков и два члена российской сборной по бобслею, которые в итоге выиграли золотые медали.

За два года, прошедшие после того, как разгорелся допинговый скандал, МОК аннулировал результаты целого ряда российских спортсменов, занимающихся разными видами спорта.