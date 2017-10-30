Понедельник, 30 октября 2017

Убийство под Киевом эмигрантки из Чечни, участницы АТО Амины Окуевой связано с покушением на нее и ее мужа Адама Осмаева в июне, и заказчики обоих нападений находятся в России. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины, депутат Веерховной Рады Антон Геращенко, сообщает телеканал “112 Украина”.

“Основных версий две – это действия российских спецслужб, убийство с целью дестабилизации общественно-политической ситуации, создание атмосферы террора и ужаса в Украине. А вторая – это действия лиц, находящихся на территории чеченской республики, это месть Адаму за то, что он пошел против Рамзана Кадырова и его окружения”, – сказал Геращенко. Также, по его словам, будут рассматриваться и другие версии.

“Судя по всему, боевиков было двое: один ждал на повороте с Одесской трассы и давал сигнал второму, который засел в кустах с оружием”, – сказал Геращенко.

Прокуратура Киевской области возбудила уголовное дело по пункту 11 части 2 статьи 115 УК Украины (умышленное заказное убийство), сообщается на сайте ведомства.

В Киевской области полиция проверила более сотни машин по делу об убийстве Амины и отрабатывает разные пути отхода убийц с места преступления, сообщил “Украинской правде” источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, по автомобилю, где находились Окуева и Осмаев, было выпущено не менее шести пуль.

В понедельник вечером на железнодорожном переезде в окрестностях пгт Глеваха к юго-западу от Киева неизвестные обстреляли из засады машину Осмаева и Окуевой. По словам Осмаева, который был за рулем, пуля попала Окуевой в голову. Сам Осмаев был легко ранен. Он проехал “сколько мог”, затем пытался оказать жене первую помощь, но она была уже мертва. По мнению Осмаева, нападение связано с предыдущими покушениями на супругов и депутата Верховной рады Игоря Мосийчука.

1 июня в Киеве Артур Курмакаев (Денисултанов), известный как “личный киллер” главы Чечни Рамзана Кадырова, совершил покушение на Осмаева, выстрелив ему в грудь. Окуева ранила преступника из наградного пистолета Макарова. Осмаев вышел из больницы уже через неделю после покушения. Курмакаеву, арестованному еще до выписки из больницы, на восстановление потребовался больший срок. Следствие по делу продолжается.

Окуевой было 34 года. Она родилась в Одессе, жила в Москве и Чечне, с 2003-го – вновь в Одессе. Окончила мединститут, работала врачом. В 2009 году вышла замуж за Осмаева, в 2012-м арестованного по делу о подготовке покушения на Владимира Путина. В 2013-2014-м – медик киевского Евромайдана. После начала российской агрессии была фельдшером добровольческого батальона “Киев-2″, затем – пресс-секретарем Международного миротворческого батальона им. Джохара Дудаева. В этот же батальон после освобождения осенью 2014-го отправился служить Осмаев. В феврале 2015-го, после гибели командира батальона – ичкерийского бригадного генерала Исы Мунаева, – Осмаев в звании майора вооруженных сил Ичкерии принял командование подразделением.

У Окуевой остался 13-летний сын.