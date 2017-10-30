Понедельник, 30 октября 2017

Бизнесмен Евгений Пригожин пытается приобрести издания “Фонтанка” и “Деловой Петербург”. Об этом сообщает “Новая газета в Петербурге”.

“Новой” стало известно, что на прошлой неделе на уровне чиновников администрации президента, на людей, “документально” не имеющих к “Фонтанке” отношения, но весомых в принятии решений по ее судьбе, было оказано давление. Им предложили – ни больше ни меньше – продать “Фонтанку”… Евгению Пригожину. А заодно и другое независимое городское издание “Деловой Петербург”, – пишет “Новая”.

Речь идет о Fort Group Максима Левченко и Бориса Пайкина, отмечают в “Новой”. Сообщалось, что эта компания ранее “проявляла интерес к “Фонтанке”. Это было связано с тем, что в январе 2016 года в связи с принятием закона об иностранном финансировании СМИ основателям издания пришлось выкупить 51 процент акций изданий у шведского инвестора. Кроме того, Fort Group некоторое время владела 80 процентами акций “Делового Петербурга”. Затем акции “в рассрочку” были проданы главреду издания Максиму Васюкову.

Сами Левченко и Пайкин отрицают, что имеют отношение к “Фонтанке” и “Деловому Петербургу”. О переговорах с Пригожиным они также говорить отказались.

Главред “Фонтанки” Александр Горшков сказал “Новой”, что знает о попытках решить судьбу его издания “где-то наверху” без его ведома. “Меня обнадеживает в этой истории, что во время того ада, который нам устроили последние два месяца (а я на своем веку ничего похожего не припомню), всю клевету и чернуху они размещали на всяких интернет-помойках. Потому что если бы было принято решение нас прихлопнуть, то в ход пошла бы тяжелая артиллерия, – отметил главред. – Даже если кто-то хочет купить, это не значит, что кто-то хочет продавать. Неправильно было бы сказать, что есть вещи, которые не продаются, но правильно сказать, что есть вещи, которые не продаются в плохие руки”.

Позже “Медуза” сообщила, что после публикации “Новой” в редакции “Делового Петербурга” созвали общее собрание сотрудников, на котором было объявлено, что переговоры о продаже издания ведутся не с Пригожиным, а с “Национальной медиагруппой”. Совладельцем этой структуры является председатель совета директоров банка “Россия” Юрий Ковальчук, один из близких друзей Владимира Путина.

Между тем сам Пригожин, как передали РИА “Новости”, заверил, что не собирается покупать ни “Деловой Петербург”, ни “Фонтанку”.

Атака на “Фонтанку” началась после публикации в августе серии материалов журналиста Дениса Короткова о частной военной компании Вагнера, которая имеет отношение к Пригожину. “Сразу же после выхода этих публикаций на десятках неизвестных сайтов и блогов Коротков был обвинен в предательстве родины, связях с запрещенным в России ИГИЛ и заодно в пособничестве СБУ Украины. Там же и в той же стилистике прозвучали предложения о расправе. Это продолжается до сих пор”, – отмечал Горшков.

К изданию также высказывались претензии в связи с материалом о краже сейфа из здания полпредства в Петербурге. После этого 2 октября Роскомнадзор запросил у “Фонтанки” документы, раскрывающие собственников издания. Однако иностранных акционеров обнаружено не было. “Через пару недель на двух сотнях каких-то диких сайтов и страничек разместили сотни заметок. Трудно все это обобщить, но если кратко, то так: “Фонтанка” защищает коррупцию в Смольном, “Фонтанка” кошмарит бизнес Петербурга”, писал Горшков.

С публикациями о ЧВК Вагнера руководство издания связывало кибератаку 24 октября, в результате которой сайт издания несколько часов был недоступен. После этого “Фонтанку” обвинили в самопиаре.

“То, что те, кто себя олицетворяет с высшими эшелонами власти, так нас ненавидят, что аж зубы сводит, – не сенсация. Но это только выглядит так, будто они просто хотят закрыть “Фонтанку”. Поверьте, захлопнуть нас – это полдела. Основная задача другая – заставить вас читать и смотреть их, с позволения сказать, ресурсы. Потому что вы, уважаемые читатели, по доброй воле делать этого не хотите”, – отмечал Горшков.