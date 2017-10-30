Понедельник, 30 октября 2017

Поэту Александру Бывшеву из пгт Кромы Орловской области предъявлено обвинение по третьему “экстремистскому” делу. Об этом он сообщил на своей ФБ-странице.

В понедельник Бывшев с адвокатом явились по повестке к замначальника Кромского межрайотдела СКР Дмитрию Зубову, который ведет дело. “По иронии судьбы меня пригласили для вручения документа об обвинении по уголовной статье за мои “экстремистские” стихи именно 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий”, – отметил поэт.

Помимо постановления о привлечении в качестве обвиняемого Зубов предъявил Бывшеву заключения исследований, проведенных Воронежским региональным центром судебной экспертизы и Орловской лаборатории судебной экспертизы Минюста. Согласно этим бумагам, в стихотворении Бывшева “На независимость Украины” присутствует состав части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды к русским). В редакции, действовавшей на момент публикации стихотворения, эта норма предусматривает до четырех лет колонии.

Во всех ходатайствах, заявленных Бывшевым и его адвокатом, Зубов отказал.

На четверг, 2 ноября, поэт вновь вызван в отдел для ознакомления с частью материалов дела. “Следствие даже не старается соблюсти хотя бы видимость законности и беспристрастности, а просто тупо спешит все завершить по-быстрому”, – заметил Бывшев. Зубов прямо заявил, что суд по делу состоится еще до Нового года.

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Стихотворение “На независимость Украины”, по словам самого автора, представляет собой “полемический ответ” на одноименную антиоду Иосифа Бродского (1992), выдержанную в духе великорусского шовинизма. Бывшеву вменяется публикация этого текста на личной ВК-странице. Во “Вконтакте” поэт поместил эти стихи 22 февраля 2015-го – уже после того, как ранее в том же месяце текст опубликовал целый ряд украинских изданий.

Дело было возбуждено 30 сентября 2016-го. В январе нынешнего года группа силовиков под руководством старшего оперативника ЦПЭ С. Стеблецова провела у Бывшева обыск. Он был санкционирован судьей Кромского райсуда Еленой Гудковой, которая осенью 2014-го объявила экстремистским материалом другое стихотворение поэта – “Украинским патриотам”. По итогам обыска визитеры изъяли компьютер, все носители информации и записи.

В дальнейшем поэт несколько раз побывал на допросах по делу. От дачи показаний он неизменно отказывался.

19 октября Зубов взял у Бывшева подписку о невыезде.

Первые два дела против Бывшева возбудили одно за другим в 2014 году. Они также были квалифицированы по части 1 статьи 282 УК, а занимался ими тот же Зубов – тогда еще не замначальника отдела, а старший следователь. Поводом к открытию первого дела послужила публикация поэтом стихотворения “Украинским патриотам”, поводом к открытию второго – публикация стихотворения “Украинские повстанцы”. Второе дело в начале 2015 года прекратили. Между тем по первому Бывшев 13 июля 2015-го был осужден к 300 часам обязательных работ с двухлетним запретом работать в школе. После этого поэта уволили из поселковой школы, где он преподавал немецкий язык.

24 июля нынешнего года в редакцию регионального оппозиционного сайта “Орлец” явился оперативник ЦПЭ с запросом прокуратуры. Запрос касался стихов Бывшева, помещенных в комментариях к публикациям сайта. “Теперь у них есть IP, с которого Вы запиливали комменты. Будьте бдительны”, – в тот же день предостерегла поэта редакция ресурса.

На руках у 45-летнего Бывшева больные родители – 87-летний отец, перенесший инфаркт, и полуслепая мать, у которой несколько лет назад был инсульт.