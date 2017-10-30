Понедельник, 30 октября 2017

Сбором биологического материала россиян занимаются “некоторые эмиссары”, “представители НКО”. Как передает РБК, об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя сделанное накануне заявление своего шефа.

“Это информация по линии специальных служб РФ”, – пояснил чиновник.

В понедельник Путин, выступая на заседании президентского Совета по правам человека, заявил: “Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации”.

“Вот это зачем делают? – продолжил глава государства. – Делают целенаправленно и профессионально. Мы вот такой-то объект большого интереса”.

В то же время Путин призвал “без всяких страхов к этому относиться”. “Они пускай делают, что они хотят, а мы должны делать то, что мы должны”, – заключил он.

Как напоминает “Медиазона”, в конце июля прокремлевский телеканал RT выпустил репортаж “Военный интерес: ВВС США хотят закупить образцы живых тканей россиян”. В репортаже заявлялось, что одно из подразделений американских ВВС объявило тендер на поставку биоматериалов, полученных от жителей России. Речь шла о синовиальной жидкости и РНК представителей европеоидной расы, причем подчеркивалось, что генетический материал, собранный на Украине, не подходит. Также указывалось, что материалы должны быть получены от доноров, не имеющих ВИЧ-инфекции, гепатита, сифилиса и травм опорно-двигательного аппарата.

В комментарии к репортажу некий Игорь Никулин, представленный как “военный эксперт и бывший член комиссии по биологическому оружию ООН”, однозначно заявил, что американские военные намерены разработать биологическое оружие против россиян.

Информация была растиражирована другими прокремлевскими ресурсами, в частности НТВ, РЕН-ТВ и “Звездой”.

Между тем биохимик Михаил Гельфанд, член президиума ВАК и бывший член Координационного совета оппозиции, в комментарии Национальной службе новостей, данном после заявления Путина, отметил: “Путина кто-то сильно обманул. Собирают данные не всех этносов страны, а только русских. Судя по той информации, которая есть, речь идет о генетических детерминантах болезней суставов. Не знаю, зачем им именно русские, возможно, потому что они хотят отделить мутации, которые вызывают предрасположенность, от чисто исторического следа. Это всегда проблема”.

“Про генетическое оружие – это какая-то омерзительная ложь, – продолжил ученый. – Такого оружия не бывает. Люди слишком похожи друг на друга, чтобы можно было создать специфическое оружие против какой-то расы. Наверное, возможно создать – очень дорого и очень сложно – создать оружие против какого-нибудь очень маленького этноса, который последнюю тысячу лет ни с кем не смешивался. Русские таким этносом не являются”.