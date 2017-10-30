Понедельник, 30 октября 2017

Суд в Хабаровском крае признал виновным в госизмене 26-летнего местного жителя. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой управление ФСБ по Хабаровскому краю.

По статье 275 УК (государственная измена в форме шпионажа) он приговорен к 4,5 годам колонии строгого режима и одному году ограничения свободы после освобождения.

Мужчина работал на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Как утверждают в ФСБ, он похитил информационные материалы, составляющие государственную тайну, и затем за деньги передал их представителю иностранного государства. Отмечается, что подсудимый признал свою вину.

Имя осужденного, а также какие-либо подробности не раскрываются.

7 сентября пресс-служба Забайкальского крайсуда сообщила о поступлении уголовного дела о государственной измене в отношении офицера ФСБ и его знакомого. Их обвиняют в передаче в Китай данных о деятельности спецслужбы.

Первый обвиняемый был старшим оперуполномоченным управления ФСБ по Сибирскому военному округу. У него был доступ к государственной тайне, в том числе к отдельным сведениям о деятельности российской. Со вторым подсудимым офицера связывали приятельские отношения. о версии следствия, с 2006 по 2008 год сотрудник ФСБ получал задания от сотрудника Министерства безопасности КНР и за вознаграждение передавал сведения о деятельности спецслужбы. Курьером выступал его знакомый. Информация в обе стороны передавалась на флешках. За время незаконного сотрудничества с Министерством безопасности КНР обвиняемые получили 200 тысяч юаней (около 1,75 миллиона рублей по действующему курсу).

Судебные слушания пройдут в закрытом режиме, поскольку некоторые из материалов дела являются секретными. Дата начала процесса не сообщалась.