Понедельник, 30 октября 2017

Статья

Russia хаос

Иногда закрадывается подозрение, что у Кремля и администрации Трампа общий отдел пропаганды. Трамп публикует фотографии лидеров демократов в обществе Путина и Медведева и в своей фиглярской манере требует расследования – Мария Захарова по-нашистски троллит американского посла, о чем с гордостью сообщает в фейсбуке.

Владимир Абаринов

09.03.2017

Статья

Теперь об этом нужно рассказать

“Вы такой большой, такой сильный, – спрашивала Коми сенатор Дайэнн Файнстайн. – Я знаю – когда входишь в Овальный кабинет, невольно испытываешь робость. И все же почему вы не сказали: “Господин президент, я не могу обсуждать с вами этот вопрос”?” “Наверно, будь я посильней, сказал бы”, – вымолвил Коми.

Владимир Абаринов

09.06.2017

Статья

Прокурор Совесть

С выводом Трампа следует согласиться – Соединенные Штаты действительно расколоты. Но причина этого раскола вовсе не в самом расследовании возможных связей сотрудников американского президента с российскими чиновниками, дипломатами и разведчиками. Причина прежде всего в отношении к правде. В самом желании знать правду. И в этом смысле это очень русский раскол.

Виталий Портников

19.05.2017

Статья

Президент увяз

Теперь оказалось, что, согласно записям Коми, президент просил его закрыть расследование в отношении Майкла Флинна. “Надеюсь, вы найдете возможность оставить его в покое, – будто бы сказал Трамп. – Он хороший парень”. “Согласен, парень хороший”, – молвил Коми, но на просьбу отпустить хорошего парня с миром не откликнулся.

Владимир Абаринов

18.05.2017

Статья

Штормовое предубеждение

Так, может, обеим сторонам и нужен такой режим – без казенного энтузиазма и умильных улыбок? Но этому modus vivendi скоро может прийти конец. Грядет новая мощная волна в расследовании Рашагейта. Сразу несколько комитетов Конгресса готовятся к продолжению слушаний, а спецпрокурор Роберт Мюллер скоро начнет допросы свидетелей.

Владимир Абаринов

11.09.2017

Специальный прокурор Роберт Мюллер предъявил уголовные обвинения бывшему руководителю предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту – однако не в том, в чем ожидалось.

Наряду с Майклом Флинном Манафорт – одна из центральных фигур “Рашагейта”. Его имя уже больше года не сходит со страниц американской прессы. Он состоял в сомнительных отношениях с российским олигархом Олегом Дерипаской, получил от него в виде кредитов 60 миллионов долларов и предлагал в частном порядке информировать его о ходе президентской кампании. В июле прошлого года он участвовал во встрече Трампа-младшего с Натальей Весельницкой, будто бы обещавшей компромат на Хиллари Клинтон, которым располагают российские власти. Как руководитель штаба он не мог не знать о сговоре, если таковой существовал.

Однако за ним водились и иные грешки. Поэтому Мюллер, назначенный спецпрокурором 17 мая, сразу увидел в Манафорте легкую добычу. Аппарат спецпрокурора не делал никаких заявлений и не комментировал публикации в прессе. Но было известно, что Мюллер тщательно изучает денежные дела Манафорта. Он обратился за содействием к налоговой службе, управлению Минфина по финансовым преступлениям и нью-йоркским прокурорам, а 26 июля в дом Манафорта, который еще нежился в постели, нагрянули агенты ФБР с ордером на обыск. За обыском последовали показания свидетелей большому жюри. Полученной информации хватило на 12 пунктов обвинительного заключения. Утром 30 октября Манафорт счел за благо, не дожидаясь ареста, добровольно явиться в вашингтонский офис ФБР.

Претензии правосудия к Манафорту и его “правой руке” Рику Гейтсу касаются их деятельности на Украине, где они консультировали Виктора Януковича и Партию регионов начиная с избирательной кампании 2006 года. Полученные доходы, исчисляемые десятками миллионов долларов, они не декларировали, а выводили в офшоры и затем отмывали. Одним из способов легализации были сделки с недвижимостью. В 2006-2013 годах Манафорт приобрел три объекта недвижимости в Нью-Йорке, в том числе квартиру в небоскребе Трамп-тауэр. Жилье покупалось подставными компаниями, его стоимость оплачивалась полностью, а затем компании продавали его Манафорту, но уже в кредит. Ипотечные кредиты он брал в американских банках, обменивая таким образом грязные деньги на чистые. Эту схему расследовал прокурор Южного округа штата Нью-Йорк, поделившийся информацией с Робертом Мюллером. Если все обвинения будут доказаны, Манафорт может быть приговорен к лишению свободы сроком до 20 лет.

В суде Манафорт и Гейтс, куда они были доставлены для официального предъявления обвинений, виновными себя не признали. Судья на стал брать их под стражу и отправил обоих под домашний арест, назначив первому штраф в 10, а второму в 5 миллионов долларов, который они должны будут заплатить, если не явятся в назначенный день в суд. Следующее судебное заседание назначено на четверг.

Президент Трамп, вставший еще до рассвета, провел утро в жилой половине Белого Дома за просмотром утренних информационных программ и не появился в Овальном кабинете в обычное время. В 10:25 на его странице в Твиттере появилась запись:

“Извините, но все это произошло годы назад, до того как Манафорт принял участие в кампании Трампа. Почему же не обращают внимания на вороватую Хиллари и демократов?????”

Спустя три минуты он приписал: “И потом, тут нет НИКАКОГО СГОВОРА!”

Действительно, в обвинительном заключении нет ни слова о России. Но, судя по всему, это только первая фаза. Спецпрокурор, вероятно, рассчитывает склонить Манафорта к сотрудничеству со следствием в обмен на отказ от преследования по самым тяжким статьям. Разумеется, президент вправе помиловать своего бывшего советника на любой стадии судебного разбирательства, но только за федеральные преступления. А в Нью-Йорке он нарушил законы штата. В этом случае последней инстанцией является губернатор. Именно по этой причине Мюллеру так нужны были материалы дела о махинациях с недвижимостью.

В тот же день, понедельник, Министерство юстиции США опубликовало содержание досудебной сделки с правосудием, на которую пошел еще один бывший советник Трампа – Джордж Пападопулос. Это гораздо более мелкая фигура, чем Манафорт.

Если Манафорт – матерый ветеран политического консалтинга, то Пападопулос молод и неопытен. Он начал работать в штабе Трампа в марте прошлого года и сразу же попал в поле зрения лиц, заинтересованных в налаживании отношений между кандидатом республиканцев и Москвой. Познакомившись в том же марте в Италии с неким лондонским профессором, имеющим “значительные связи” в российских правящих кругах, Пападопулос по секрету сообщил ему, что скоро Дональд Трамп сделает его своим советником по международным делам. Профессор сразу же заинтересовался Пападопулосом и в свою очередь познакомил его с некой русской дамой с “гражданством одной из средиземноморских стран”, представившейся племянницей Владимира Путина (впоследствии выяснилось, что это был обман), а затем с мужчиной “со связями в российском МИДе”.

Пападопулос бойко общался со всей троицей при помощи электронной почты и скайпа и носился с идеей встречи кандидата Трампа и президента Путина. С этим предложением он обращался к вышестоящему начальству, но оно неизменно отвергало замысел. Не имели успеха и его попытки наладить координацию с Москвой. Если координация была, то осуществлялась помимо Пападопулоса.

Наконец, в апреле только что вернувшийся с очередного Валдайского форума профессор пожелал встретиться с Пападопулосом и рассказал ему, что в распоряжении российского руководства имеется обширная электронная переписка Хиллари Клинтон, а в ней есть “грязь”, которой Россия может поделиться с Трампом.

Когда в январе Пападопулоса допрашивали агенты ФБР, он сказал им, что не придавал никакого значения россказням профессора. В июле его, не поднимая шума, арестовали. Пападопулос сразу же начал сотрудничать со следствием. 5 октября он подписал заявление с признанием, что лгал в своих показаниях ФБР.

Все приключившееся с Пападопулосом – какой-то скверный анекдот. Люди, с которыми он общался, похожи на самозванцев или на таких же, как он сам, энтузиастов, не имеющих никакого влияния на тех, кто действительно принимает решения. Документы не называют по именам контрагентов Пападопулоса. Газета The Washington Post предположила, что профессор – это директор Лондонской академии дипломатии Джозеф Мифсуд. Он действительно был гостем Валдайского форума в 2016 году и не раз давал российской прессе комплиментарные по отношению к Кремлю интервью. Он подтвердил факт своего знакомства с Пападопулосом, но отрицает, что делал ему какие-то сомнительные предложения, а также что имеет связи с российским руководством.

Липовую племянницу Путина WP установить пока не удалось, а мужчина со связями в МИДе – это эксперт Центра стратегических разработок, а также программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Он отказался комментировать признания Пападопулоса, сославшись на заявление, которое он сделал по поводу статьи WP, опубликованной в августе. “В Российский совет по международным делам, – заявил он тогда, – весной 2016 года действительно обратился представитель избирательного штаба Трампа Джордж Пападопулос. Такое обращение имело место в виде неформальных электронных писем, на которые со стороны РСМД ответил его программный директор Иван Тимофеев. Пападопулос высказал идею о возможном приезде Дональда Трампа или представителей его команды в Россию. Учитывая устоявшуюся практику публично принимать на своей площадке известных политиков и общественных деятелей из США и других стран мира, такая инициатива с американской стороны представляла собой для РСМД рутинное явление”. Но никакого формального запроса от штаба Трампа не последовало, и идея не получила развития.

Все это пока выглядит очень легковесно, а главное – как личная инициатива сотрудника низкого ранга. Но лиха беда начало. Спецпрокурор взялся за дело всерьез.