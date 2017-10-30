Понедельник, 30 октября 2017

Дело, возбужденное против компании Telegram по запросу ФСБ, связано с расследованием теракта в метро Петербурга, который произошел в апреле. Об этом сообщает издание Republic.

В запросе, направленном в июле в Telegram, спецслужба требовала от предоставить сведения по шести номерам. Как считают в ФСБ, ими пользовались”подозреваемые в причастности к террористической деятельности”. Как следует из материалов административного дела в отношении мессенджера, 10 июля по всем шести номерам были приняты отдельные секретные судебные постановления, которые дают разрешение прослушивать разговоры и контролировать переписку.

Спецслужба не раскрыла имена владельцев телефонов. Однако по данным Republic, два номера были зарегистрированы на братьев Аброра и Акрама Азимовых. Следствие считает их соучастниками организатора взрыва в метро. Азимовы на допросах назвали номера телефоны, которые были на них оформлены. Среди них два номера, которые совпадают с номерами из запроса ФСБ в Telegram. По словам Аброра Азимова, они якобы использовались для связи с организатором теракта Ахмадом, сторонником “Исламского государства”. При этом Азимов на допросе показал, что переписывался не по Telegram, а по WhatsApp.

16 октября мировая судья судебного участка 383 Мещанского района Москвы Юлия Данильчик оштрафовала на 800 тысяч рублей Telegram Messenger LLP (Лондон). Причиной стал отказ компании исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей. Судья Данильчик признала Telegram виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 13.31 КоАП (неисполнение организатором распространения информации обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования электронных сообщений).

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что требования спецслужбы предоставить доступ к переписке пользователей не только нереализуемы технически, но и противоречат 23 статье Конституции – “Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений”. “Стремление ФСБ получить доступ к личной переписке является попыткой расширить свое влияние за счет конституционного права граждан. Сегодняшнее решение Мещанского суда может быть обжаловано до тех пор, пока иск ФСБ не будет рассмотрен судьей, знакомым с основным законом России – ее Конституцией”, – написал Дуров.

Теракт в метро Петербурга произошел 3 апреля. В вагоне поезда между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. В результате погибли 16 человек, включая террориста-смертника, более 50 пострадали.

Этнического узбека Аброра Азимова, уроженца Киргизии, имевшего также гражданство России, ФСБ и СКР называют одним из организаторов петербургского теракта. Как утверждается, он готовил смертника Акбарджона Джалилова, который и совершил самоподрыв в метро. Азимову вменяют пункт “б” части 3 статьи 205 (теракт, повлекший смерть человека; срок от 15 лет до пожизненного) и часть 2 статьи 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатки в составе группы лиц; до 5 лет колонии). В апреле на суде об аресте Азимов заявлял, что действовал по команде и не знал, что участвует в подготовке теракта.

Акраму Азимову ФСБ вменяет пособничество терроризму. Как утверждается, он помогал переправлять деньги, потраченные на подготовку теракта, и поддерживать связь с “эмиссарами международных террористических организаций”.

Братья Азимовы заявили, что к ним применяли пытки. Как рассказывал Аброр Азимов, вечером 4 апреля его схватили в Подмосковье и привезли в некий подвал, где почти две недели пытали током, притапливали и избивали. 17 апреля похищенного вывезли в Одинцовский район и там на камеру инсценировали его задержание. Схожим образом подвал и пытки описал и Акрам Азимов, задержанный киргизскими силовиками 15 апреля в больнице в Оше и в тот же день доставленный в Москву.

В понедельник стало известно, что следователь 51-го военного отдела СКР (Москва) майор юстиции Дмитрий Переверзев еще в августе отказал в возбуждении дела о пытках Азимовых. Единственный, кого допросил Переверзев в рамках доследственной проверки, – это капитан службы по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом ФСБ Павел Титов – один из оперативников по делу. В своем письменном объяснении Титов заверил, что никаких противоправных действий в отношении Азимовых не совершал.